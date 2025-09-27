Lucía Entrecanales y Laszlo Bene: la boda que ha reunido en Toledo a la élite empresarial y social española

La joven empresaria Lucía Entrecanales, hija de Juan Ignacio Entrecanales (vicepresidente de Acciona y destacado coleccionista de arte) y Gemma Archaga, ha contraído matrimonio este sábado con Laszlo Bene, hijo de Katharina Bene y del recordado Laszlo Bene.

La boda ha tenido lugar en Toledo, en la Iglesia Hospital de Tavera, una joya arquitectónica del Renacimiento español donde se conservan obras de El Greco. Es la misma en la que contrajo matrimonio Amelia Bono con Manuel Martos en 2008 y Rafael Medina y Laura Vecino en 2010. Hasta allí han acudido miembros destacados de la élite empresarial y social española. Siguiendo la tradición de la familia Entrecanales, la ceremonia se ha caracterizado por la discreción, igual que lo fue la de su hermana Isabel, celebrada en 2021.

Boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene en Toledo. Gtres

La novia, muy elegante, ha vestido un diseño de tirantes repleto de volantes escalonados y en capas de tul. Completó el conjunto con una capa y pendientes de oro blanco y diamantes, sandalias metalizadas de tacón y un ramo en tonos verdes y blancos. Su padre, Juan Ignacio Entrecanales, ejerció como padrino.

Aunque estudió Psicología, Lucía Entrecanales se decantó por el emprendimiento. Junto a su amiga Eugenia Gil, cofundó Popurri, una plataforma de eventos y experiencias exclusivas para la élite madrileña. Por su parte, Laszlo Bene, su pareja de toda la vida, estudió Relaciones Internacionales y un grado en Política, Filosofía y Economía por ICAI-ICADE. Ha trabajado en publicidad y actualmente está en el sector de sostenibilidad de empresas en Dcycle.

Tras la ceremonia, los recién casados se han trasladado a la finca Estiviel, propiedad del padre de la novia, situada también en la provincia de Toledo. Entre los invitados ha destacado la presencia de Sassa de Osma, vestida de Philippa 1970, su marca de ropa, y su marido, Christian de Hannover.

Christian de Hannover y Sasa de Osma, en la boda de Lucía Entrecanales Gtres

Victoria de Hohenlohe, otra de las asistentes, ha optado por un vestido midi con volante ancho en la falda, en bordados con motivos vegetales en lentejuelas, y un maxiclutch de mimbre a juego con unas sandalias y un brazalete formando una especie de coral.