Blanca Romero, sobre su estrés: "Para todo hay remedio y cura"

Modelo, actriz, presentadora, bailarina, compositora… Blanca Romero es hoy una mujer camaleónica y reinventada que vive a su ritmo sin dejar de ser fiel a aquello en lo que cree. Es al menos lo que transmite en sus últimas entrevistas y declaraciones públicas.

La actriz fue la primera protagonista del programa "Mis raíces", el espacio televisivo de Isabel Jiménez, donde repasó su vida sentimental y su trayectoria profesional. Crio a sus hijos sola y ha vivido momentos muy difíciles, pero siempre ha sabido tomar las mejores decisiones para garantizar el bienestar de sus hijos, Lucía y Martín.

Lucía Rivera y Blanca Romero durante la inauguración de la nueva tienda de RABAT en Valencia Cedida

Debutó como modelo en Gijón, cuando apenas tenía 15 años, y enseguida voló: Madrid, Barcelona, París y Japón. En 2001 se casó con Cayetano Rivera, después de un noviazgo fugaz. El matrimonio se rompió tres años después, algo que recuerda como un duelo. "Lo viví con la pena y pasé un luto, tardé casi dos años en poder tener más cercanía. Lo sufrí, lo pasé mal", le confesó a Jiménez. No tuvieron hijos juntos, pero el torero adoptó oficialmente a Lucía, nacida de una relación con un modelo británico, y le dio su apellido. A su segundo hijo, Martín, lo tuvo con una pareja anónima.

Desde esta entrevista, Blanca ha seguido mostrando sus emociones de una manera transparente. Actualmente, es una de las concursantes de "Bailando con las estrellas", donde vuelve a mostrar su afán de superación para salir airosa de las coreografías que le imponen en el programa. Fue, de hecho, la encargada de inaugurar la primera gala, junto a su maestro de baile, con una espectacular samba.

Blanca Romero en "Mis raíces" Mediaset

A pesar de la fortaleza que despliega, la modelo ha desvelado su lucha más titánica, la mental. "Creo que llevo ahí un poco de curro acumulado y los artistas trabajamos con las emociones y somos muy sensibles", ha confesado a los reporteros de Europa Press. Ahora se encuentra mejor, pero no baja la guardia. "Lo principal es pedir ayuda porque para todo hay remedio y cura". Gracias a esto, ahora puede decir que "ya estoy mejor".