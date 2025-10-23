Paz Padilla vuelve al quirófano en Mozambique

Antes de incursionar en el mundo del humor y la interpretación, Paz Padillatrabajaba como enfermera en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Pero el destino le tenía reservado un camino profesional mucho más mediático. Hoy vuelve a sus orígenes durante un viaje solidario a Mozambique, en el que ha ejercido como auxiliar de quirófano recordando viejos tiempos en los que su prioridad era la vida sanitaria.

Ella misma escribe un mensaje muy significativo en sus redes sociales: “Hoy he vuelto a ayudar como en mis viejos tiempos de auxiliar de quirófano. Con los escasos medios que hay aquí, pero rodeada de una calidad humana inmensa, la de dermatólogos venidos de medio mundo que entregan su conocimiento y su corazón para salvar vidas”.

Junto a una conocida firma de cuidado de la piel con la que habitualmente colabora, Paz se ha desplazado hasta el país africano para ayudar, en la medida de lo posible, a que los niños con albinismo de Mozambique mejoren la calidad de su piel.

A Paz no se le olvida aquella etapa de su vida y de vez en cuando recuerda a las que fueron sus compañeras con mensajes como el que lanzó hace tiempo en una fecha muy especial, el Dia Internacional de las Enfermeras. “Hoy es el día Internacional de las Enfermeras, quiero dedicarles un vídeo a mis antiguas compañeras del hospital, mi camino se separó del de ellas pero mi corazón y amistad siempre caminaremos juntas. Agradecerle a todas tanto esfuerzo, dedicación y admiración por su labor y que cada años sigamos viéndonos aunque sea por Navidad. Vivan todas las enfermeras y mis niñas de Cádiz!!!!”.

La popular artista no falta ningún año. L cena navideña que organizan sus antiguas amigas sanitarias, con las que continúa manteniendo una sólida amistad a pesar de que abandonó esa profesión en el año mil novecientos noventa y cuatro.