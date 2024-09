Luis Canut, marido de Patricia Pérez, afiliado a la ONCE como consecuencia de su meningitis: su emotivo mensaje

Luis Canut ha vivido en este último año y medio un complicado proceso: el marido de la colaboradora televisiva Patricia Pérez, permaneció más de cuatro meses hospitalizado por una grave meningitis provocada por las heces de palomas, que a su vez que derivó en varias complicaciones posteriores, como desveló en su momento Pérez. Hace un mes, el guionista recibió definitivamente el alta médica.. "La frase 'Luis, ya estás recuperado' la recordaré toda la vida… Mi rehabilitación continúa, pero ya no es por camino de tierra, es por autopista", aseguró en sus redes sociales.

Afiliado a la ONCE

Una de las secuelas de Canut han sido los problemas de visión y ha compartido en su Instagram una fotografía con un bastón y el carnet de su afiliación a la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. "Hombre valenciano ciego feliz y orgulloso con su recién estrenada afiliación a @once.es", ha escrito. Posteriormente ha agregado que ha conseguido superar "muchas de las secuelas" de su enfermedad pero "no todas". "Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor, ni peor, simplemente diferente y con la ayuda de la ONCE todo está siendo más fácil porque como me dijeron: 'No hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE…'", ha comentado. Además, también ha querido dar las gracias por el "cariñoso recibimiento" que han recibido tanto él como Pérez.

La publicación ha tenido como respuesta varios mensajes de amigos y compañeros, muchos de ellos conocidos en el ámbito nacional. Por supuesto, su mujer ha sido una de las primera en comentar, definiendo públicamente a su marido como "el mejor". "Qué gran tipo eres, Luis", ha señalado también Máximo Huerta. "Vamos, os queremos mogollón", escribía Alaska. Otros famosos que han reaccionado han sido Chenoa y Mario Vaquerizo.

Cabe mencionar que Luis Canut, desde que recibió este duro revés, ha mantenido una actitud vitalista en las redes, retratando incluso con humor las complicadas situaciones que ha tenido que atravesar, agradeciendo siempre el apoyo que ha recibido por parte de Patricia Pérez.