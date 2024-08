De Sandra Gago a Valeria Mazza: todos los looks del segundo concierto de Luis Miguel en Marbella

Luis Miguel aterriza en Marbella para finalizar sus tres últimos conciertos (con sold out) en España con la gira 'El Sol de México'. Si ya arrasó en el estadio Santiago Bernabéu durante dos noches seguidas, ahora ha llegado a la ciudad malagueña para agotar las entradas. No cabe duda de que los conciertos del mexicano en nuestro país están siendo toda una reunión de las celebridades e influencers. Entre las culpables de que no hayamos conseguido nuestra entrada en ninguno de los espectáculos están Vicky Martín Berrocal, Anabel Pantoja o Belén Esteban. Sin ninguna duda, estamos hablando de tres amantes de las canciones de Luis Miguel que, tras seis años sin pisar un escenario en España, ha vuelto para revolucionarnos. Ahora bien, venimos de los conciertos de Karol G, Taylor Swift o Feid con unos códigos de vestimenta concretos. Y, aunque en el del artista mexicano no haya uno establecido, lo cierto es que todos los invitados se están adaptando a un estilo elegante, así como sofisticado. En la primera noche de Luis Miguel en Marbella vimos a Paula Echevarría o Susanna Griso entre las celebridades y este segundo concierto también lo han disfrutado varios rostros conocidos. Entre ellos, encontramos a Antonio Banderas con su pareja Nicole Kimpel o, Feliciano López con Sandra Gago o Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón.

No tenemos dudas de que la prenda del verano están siendo los vestidos de todos los cortes. Tanto para estilismos de street style como para eventos de relevancia, como han hecho las celebridades en el segundo concierto de Luis Miguel en Marbella. Sandra Gago ha deslumbrado con un vestido palabra de honor en marrón combinado con chanclas de tacón (una opción que está en auge esta temporada). Asimismo, Valeria Mazza se ha pasado a la tendencia de los vestidos de flores junto con sandalias metalizadas y un peinado de lo más cómodo para sobrevivir a las altas temperaturas del calor. Entre otras celebrities que han confiado en esta prenda para no fallar en su vestimenta son Estela Grande, Carla Pereyra, Marina Borensztein o Cayetana Guillén Cuervocon modelos que no han pasado desapercibidos. En cambio, Toñi Moreno ha optado por el estilo bohemio con un conjunto de blusa y pantalón muy ancho en rosa y Margarita Vargas con un estilismo que respira lujo con top palabra de honor muy original combinado con falda midi evasé.

Sandra Gago con vestido palabra de honor en marrón combinado con chanclas de tacón

Sandra Gago y Feliciano Lopez. Starlite

Valeria Mazza con vestido de estampado floral y sandalias metalizadas

Alejandro Gravier y Valeria Mazza. Starlite.

Toñi Moreno con conjunto de blusa y pantalones muy anchos en rosa al estilo más bohemio

Toñi Moreno. Starlite

Marina Borensztein con vestido ibicenco de volantes y transparencias

Oscar Martínez y Marina Borensztein. Starlite

Estela Grande con mini vestido en blanco combinado con botas cowboy en denim

Estela Grande. Starlite

Margarita Vargas con top palabra honor muy original y falda midi evasé

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas. Starlite

Cayetana Guillén Cuervo con vestido estampado con maxi lazo en el escote

Cayetana Guillén Cuervo. Starlite

Carla Pereyra con vestido cuello halter multicolor y muy alegre con espalda descubierta

Carla Pereyra. Starlite

Si todavía no has tenido la oportunidad de disfrutar del artista mexicano, esta es tu última oportunidad. Puesto que, este sábado 3 de agosto, podremos disfrutar del último concierto en España de Luis Miguel.