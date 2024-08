Malena Alterio: "Nos han inculcado desde hace mucho tiempo que las mujeres nos llevamos mal y no es verdad, para nada"

El 2024 ha sido un año dulce para Malena Alterio. La actriz ha obtenido su primer Goya gracias a su interpretación en la inquietante 'Qué nadie duerma', "un año realmente deslumbrante", define, en una charla con LA RAZÓN en la productora 'Sony'. A eso se le suma una larga lista de proyectos que ha ido encadenando uno tras otro. El último es 'Odio el verano', una película dirigida por Fernando García-Ruíz en la que es protagonista, junto a Julián López, Kira Miró, Jordi Sánchez, Roberto Álamo y María Botto. Sin duda, un reparto que incluye a los nombres que más copan las taquillas españolas.

No soy la primera que entrevista a Alterio: ha sido una mañana agitada, en la que no ha cesado de atender a diferentes medios, y no es para menos, el filme se estrena en los cines este mismo viernes 23 de agosto. 'Odio el verano' describe a tres parejas con sus respectivos hijos, pertenecientes a distintos estratos sociales que, por errores de la agencia inmobiliaria se ven obligados a convivir en una opulenta y recóndita vivienda en las Islas Canarias.

La lucha de clases y los prejuicios son parte de los ingredientes principales de la película, asignaturas que según la actriz todavía tenemos pendientes: "Parece que avanzamos y damos un paso para adelante y tres para atrás y ahora más que nunca creo que esta peli, al margen de que la gente se lo va a pasar pipa viéndola y mirándola con una sonrisa en los labios, tiene un mensaje muy positivo y es que se necesita refrescar a día de hoy que es eso: de no juzgar, de escucharse, de ser tolerante, son cosas que ves el telediario y dices, 'Hostias, ¿qué nos está pasando? Parece que la humanidad nunca aprende'".

Malena Alterio y Roberto Álamo Cedidas por ELLAS COMUNICACIÓN

El feminismo, la liberación y la sororidad desempeñan un papel importante en el argumento. Alterio interpreta a una tarotista "disfrutona", María Botto a la agotada copropietaria de una charcutería y Kira Miró a una 'influencer', esposa de un reputado cirujano plástico, que está bastante al margen de la realidad de la clase media española. Pese a que al principio surgen reticencias, las tres acaban formando un buen tándem. "Nos han inculcado desde hace mucho tiempo que las mujeres nos llevamos mal, y no es verdad, para nada. Yo te diría que al contrario, somos más comprensivas, escuchamos más, hay un punto de entendernos que no tienen los hombres y no sé por qué se nos ha pintado con esta cosa de la competitividad entre las mujeres o que somos malas en relación a otra mujer, nunca ha sido de tal manera, a nada que te pongas a bucear un poco...no sé por qué se nos ha puesto esa etiqueta tan fuerte", reflexiona la intérprete.

Las redes sociales vuelven a formar parte de la mesa de debate actual, en un mundo donde cada vez prioriza más el avatar frente a la persona. Y los artistas son conscientes de que estas nuevas tecnologías son imperativas para construir su portafolio. Alterio maneja una cuenta de Instagram, de la que dice no hacer mucho uso, exponiendo que tiene "muchas contradicciones" y que pese a las bondades profesionales que ofrecen "son un artefacto muy bien diseñado para que todos nos perdamos dentro". "Nos estamos perdiendo el compartir con los otros, la carnalidad en el día a día, el mirarnos a los ojos, en olernos...nos quedamos muy solos...", cavila. Su automedicación para no perder el eje es accesible: "Tratar de sacarme de las redes sociales, salir a la calle y tomarme unas cañas con los vecinos".

Un Goya en un "buen momento"

El 2024 le ha dado a Alterio un reconocimiento profesional en forma de un premio Goya: "Estoy en una gustosa resaca de cariño, de premios y reconocimientos que siempre me pienso '¿Habré estado a la altura de todo lo que me han dado?' Y bueno, estoy haciendo un poco la digestión de todo esto", afirma Alterio sobre su Goya en 'Qué nadie duerma". La artista subraya además el chute de alegría que ha sentido al sentirse apoyada de forma masiva: "Siempre es una alegría, sobre todo la que se me ha generado alrededor, más allá del hecho en sí, que siempre es muy bonito, yo nunca pensé que la gente estaría tan tan tan contenta por mí, que a veces me sorprendía, incluso la gente que conozco, la que no conozco, los vecinos, los amigos de los amigos, mi familia, los amigos de la familia de los amigos...me he sentido como parte de una comunidad muy grande, como si me hubiesen sentido familia y que se han puesto muy contentos por todo lo que me pasó".

Ahora, bien, ¿Cómo se digiere el éxito? Alterio asegura que la madurez es importante, además de priorizar la vocación sobre la ambición: "Pienso que me llega en un momento en el que tengo 50 años, llevo trabajando muchos años, vengo de la familia de la que vengo, tengo mi perfil y mi manera de ser, tal vez si me hubiera pillado jovencita y lo primero que me pasase la carrera, igual me hubiese confundido, pero mi objetivo no es ganar los premios ni nada de eso, sino hacer mi trabajo y hacerlo bien. Creo que bien en buen momento, que lo puedo digerir y que ahora es verdad que tengo como una alerta de qué será lo próximo que haga y si estaré a la altura, esos tipos de pensamientos sí están, pero creo que el tiempo lo dirá y no creo que me opaquen ni condicionen mi manera de trabajar o el camino que llevo hecho ya".

Una prole de artistas

Malena Alterio cautivó a millones de españoles-y posteriormente a un público amplísimo de Latinoamérica- gracias a su papel de Belén en la serie de culto'Aquí no hay quien viva'. Aunque reconoce que a veces le "cansa" que le pregunten por este personaje, menciona que forma parte "de un fenómeno que está a día de hoy vigente después de 20 años". "Fui y soy muy popular, me siento muy querida y Belén me trajo muchos otros trabajos que no sé si hubiesen aparecido, pero la realidad es que lo que me ha ido apareciendo en la vida es muy variado y distinto al personaje de Belén, he hecho trabajo, cine y televisión", detalla.

Su versatilidad en este caso podría decirse que apunta a la genética: hija de Héctor Alterio-uno de los actores más referentes de Argentina- y de Ángela Bacaicoa, psicoanalista pero también directora de teatro, es además hermana del también intérprete Ernesto Alterio. Se crio en el arte y en el arte se desenvuelve: "Yo estoy muy orgullosa y agradecida a mi familia, para mí son mis referentes, creo que soy muy afortunada de tenerlos como profesionales y como padre, madre y hermano, me entienden, podemos compartir muchas cosas que a lo mejor dentro de otro entorno no podría hacerlo porque no me entenderían". Alterio, por lo pronto, no tiene tiempo ni para aburrirse y su aluvión de proyectos profesionales augura una perenne presencia en la industria de la interpretación.