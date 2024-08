Kira Miró: "Queda mucho recorrido en materia de feminismo"

En pleno rodaje de la tercera temporada de «Machos alfa», Kira Miró despeja unos días su agenda para respirar y dejarse caer por Málaga. Allí me encuentro con ella en el El Balneario de los Baños del Carmen, donde Atardeceres Larios inaugura una nueva edición de su apuesta por la música y disfrutar de los pequeños placeres. «Brindamos por la vida, porque vivir bien es un arte», me dice mientras alza su copa con una enorme y perfecta sonrisa. No hay más que verla para adivinar que se encuentra en un buen momento, especialmente en lo que respecta a lo profesional.

La serie de Netflix que protagoniza refleja en clave de humor situaciones que las mujeres de todo el mundo sufren en su día, incluida la propia Miró: «En materia de feminismo todavía queda mucho camino por recorrer, y a lo largo de mi vida y de mi carrera, tanto a nivel personal como profesional, he vivido muchas cosas con las que me he dado cuenta de todo lo que queda por recorrer y aprender». Con la comedia, «las cosas entran mejor», y Miró celebra que el mensaje de la ficción ha calado no solo en el público patrio, sino también entre los espectadores de otros países: «Ha sido una grata sorpresa que vaya tan bien incluso a nivel internacional. He notado que gente de fuera me escribe y me reconoce. He ampliado mi público y eso es muy bonito. Estamos muy contentos».

Sin picos de popularidad

Justo un momento antes me había comentado que le encanta viajar por el extranjero y a lugares perdidos en la naturaleza para apartarse del foco por un tiempo, una vía de escape que, le advierto, podría tener los días contados si llega a convertirse en una «celebrity» internacional. De momento, no le preocupa: «Bueno, por ahora es algo suave, no es como el fenómeno de “La casa de papel” (ríe). A mí me gusta viajar porque vuelvo a ser ciudadana del mundo sin nombre, quitándome de estar en la mirada de otros. Ahora, cuando viajo, me sigo sintiendo libre, aunque es verdad que alguno empieza a mirar, dudando de si soy o no soy “la de la serie”... Pero sobre todo lo noto en redes, que me escribe gente de todas partes».

Kira Miró en Atardeceres Larios Atardeceres Larios

Tampoco ha notado en España un especial reconocimiento de parte de la opinión pública, reconocimiento que, en realidad, ni busca ni espera: «Es que tampoco he tenido en mi carrera un pico muy alto de popularidad. Siempre he ido trabajando poco a poco, con directores más o menos potentes, y aunque con “Machos alfa” sí he notado ese boom a nivel internacional, aquí sigo teniendo el nombre que tengo. Es cierto que estar en un proyecto de estas características te pone en otro lugar, en primera línea, pero ya te digo que nunca he tenido un pico de estar súper de moda, ni lo quiero. Solo quiero seguir comiendo de mi profesión».

Una profesión que ama y a la que no le importa dedicarle la mayor parte de su tiempo, aunque reconoce que de vez en cuando necesita parar y sacar a la Kira más «disfrutona»: «Me encanta mi trabajo, no es que sea adicta, pero es que me apasiona. Sin embargo, soy muy disfrutona y siempre saco algún hueco para viajar, dedicarme a mí y tener tiempo libre. Hay que tener un poco de equilibrio, porque si no acabas mal. El trabajo no se disfruta cuando estás saturado, y el tiempo libre tampoco cuando no tienes nada que hacer… La verdad es que yo no he llegado a estar saturada, pero sí he notado que necesitaba un parón. El año pasado enlacé un trabajo con otro y cuando llegaron las Navidades me puse mala, así que me fui a República Dominicana a descansar una semanita, a desconectar del mundo y del móvil».

Salvada por el teatro

Lo de enlazar «un trabajo con otro» se antoja el escenario soñado por millones de artistas en España incapaces de encontrar su hueco en uno de los sectores con más nivel de desempleo. Miró es consciente de que es una de las pocas privilegiadas que puede presumir de ganarse el pan con la interpretación, ya sea delante de las cámaras o sobre las tablas: «A mí el teatro me ha salvado cuando el audiovisual, por temas cíclicos o ajenos a mí, me ha dado la espalda. El teatro siempre ha estado ahí, el público es superfiel. Si alguien va a verte al teatro y le gusta, volverá a verte. Es algo muy romántico porque compran la entrada para verte a ti».

Kira Miró, actriz ©Gonzalo Pérez Mata La Razón

Uno de esos momentos en los que el audiovisual le dio la espalda llegó después de cumplir 30 años, cuando sintió a nivel profesional «que cambió todo bastante. Ya no estaba en edad de hacer de jovencita, pero tampoco de madre, y me quedé en tierra de nadie». De camino a cumplir 45, ahora aplaude que «se me ha reactivado un montón la carrera, estoy muy feliz». Tan feliz está que al futuro poco le pide, salvo que le den algún papel en una producción de terror y «que siga como estoy, serena y con salud».