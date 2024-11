Malú revela, por primera vez, su lucha contra la anorexia: "Se me fue bastante de las manos"

Malú se ha sentado en "A solas con...", el exitoso pódcast de Vicky Martín Berrocal en donde ha hecho confesiones en exclusiva. "Estoy más asentada como mujer y como persona. Por cómo vivo y por cómo me tomo las cosas. Soy una Malú que ya se ha dado muchas hostias por el camino y ya ha hecho callo", ha empezado revelando.

El tiempo que ha estado recuperándose de la lesión que sufrió ha servido a la artista para encontrarse a sí misma. "Soy la persona más insegura del universo pero cuando me subo al escenario siento un empoderamiento brutal. Y fuera del escenario me hago pequeñita otra vez", explica.

Además, la artista ha confesado que sufrió durante años anorexia y que no supo tratar correctamente ya que sus compromisos profesionales la impedían tratamiento médico. "Hubiera sido un escándalo mediático y no queríamos que pasara...", se ha lamentado.

"Trastornos de empezar a comer menos, de obsesión por la delgadez, por estar delgada, por estar físicamente como tenía que ser, y se me fue bastante de las manos. Yo seguía trabajando, seguía con mil cosas, no podía centrarme en eso, y eso estaba, iba y venía, hasta que ya dejó de venir. Hasta que un día dije: 'ya está'".

"Estuve un montón de años con el sí y con el no. Quité todos los espejos y los pesos de mi casa para no ver constantemente mi imagen, cosa que es difícil porque te ves luego en otro sitio que no es el espejo. Seguí trabajando y una vez íbamos a sacar ‘Guerra fría’ y estuve un mes sin poder dormir". Fue entonces cuando amigo médico le recomendó que fuera a un psiquiatra.

"Fui y en la charla para contarle que no podía dormir le conté que había tenido trastornos alimenticios. Me preguntó y le dije: 'A mí en su momento me dijeron que era anoréxica y tal y cual'. Le dije que tenía esa enfermedad y me dio una charla muy chula, bastante corta y tonta, en la que me preguntó a qué edad había empezado". Fue fundamental para salir de aquel infierno.

"Tú no eres anoréxica, tú tienes conductas, pero no lo eres. Porque eso se fragua de otra forma, mucho antes. Tú tienes otra cosa", le dijo el psiquiatra. "Así que llegué a mi casa y dije: 'Oye, que no estoy enferma, no me pasa absolutamente nada, se acabó'. Seguí en mi dinámica de no pesarme y hasta hoy". Emocionada, la cantante ha reconocido que nunca lo había contado. "No sabía ni cómo contarlo porque no lo había contado nunca", asegura Malú.

"La terapia me ha cambiado la vida. No la dejo ni loca, ni en navidad. Invertimos muchísimos dinero y tiempo en hacernos analíticas, pero este [se señala la cabeza] es lo que gestiona todo lo demás y el que se come todo lo que está alrededor. No está mal que nos den de vez en cuando herramientas para gestionar las emociones porque las emociones nos destrozan", ha reconocido. "Ahora vivo la vida de una forma más real, tranquila, relajada, sin tanto complejo, sin tanto miedo, sin tanta inseguridad", concluye.