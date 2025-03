Manu Tenorio y Lolita Flores dan la cara y responden a los rumores de affaire secreto

No se han hecho mucho de rogar. Este jueves estallaba la noticia bomba del romance sorpresa de Manu Tenorio y Lolita Flores. Pero no se alarmen, pues se fijaba su idilio años atrás, poco después de que el concursante de ‘Operación Triunfo’ saliese de la academia. “Una noche de verano en Madrid, resulta que Manu Tenorio cuenta en una cena a sus amigos que había tenido un ‘quelque chose’ con la cantante Lolita”, desvelan las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez.

Pero las conductoras del podcast ‘Mamarazzi’ matizan su información, para no darle un nuevo disgusto a Silvia Casas, con una nueva supuesta infidelidad de su marido: “Hay que decir dos cosas importantes: los dos estaban solteros a ciencia cierta”. Eso sí, “no supieron colocárnoslo en el tiempo cronológicamente, pero estuvimos viendo que llegaron a grabar un single juntos. No sabemos si fue antes, después o durante”, aclaran. Sin embargo, aunque ha pasado muchos años, los protagonistas lo han mantenido a modo de secreto y nunca trascendió a la prensa. Ahora que sí lo ha hecho, los dos han dado la cara en ‘TardeAR’.

La respuesta de Manu Tenorio y Lolita Flores a su affaire

“¿Pasaron una noche de amor? ¿Hubo romance?”, se pregunta Verónica Dulanto antes de dar paso al vídeo en el que los protagonistas toman el turno de palabra. El periodista Álex Álvarez ha podido hablar en exclusiva con el cantante, quien le ha sacado de dudas sobre lo que dice que es “la noticia bomba del día”. El sevillano se ha mostrado muy sorprendido: “Pero, ¿de cuándo? Pero, ¿cuándo he dicho yo eso? Ellas dicen que salió de mi boca. Pero cómo voy a decir yo eso, por favor”, desmiente que haya contado a sus amigos su supuesto romance.

Continúa: “Pero después de 24 ò 25 años saquen ahora esa mentira que, aparte, no es verdad”, sentencia Manu Tenorio, desmintiendo por completo que haya tenido nada con Lolita Flores jamás. ¿Qué dice ella? Pues también ha tenido ocasión de responder a la misma pregunta, aunque esta vez no ha querido hacerlo en primera persona. Ha transmitido sus palabras a través de la subdirectora de ‘TardeAR’, Esmeralda Delgado: “Tengo que decir que Lolita me confirma que no ha tenido nada de nada de nada con Manu Tenorio”.

Ahora bien, no niega su cercanía con el artista: “Lo que sí ha tenido una amistad preciosa, desde hace muchos años, porque ellos además cantaron una canción juntos, un dueto precioso. Han compartido vacaciones, alguna que otra vez, en Ibiza con ambas familias. Que se quieren mucho. Lo que no comprende muy bien Lolita es cómo se pueden inventar esto, cuando ella transmite que ‘yo lo único que hago es trabajar’. De hecho, le he pillado en mitad de un rodaje”, zanja. Todos en plató dan por seguro que ella siempre diría la razón al respecto y que, si ha dicho que no, es que no. Sobre Manu Tenorio muestran sus dudas.