Manuel Martos da la última hora de la salud de Raphael tras la cancelación de sus conciertos

La semana pasada, Raphael preocupaba a sus fanes tras emitir un comunicado en el que anunciaba que debía posponer un concierto programado en Murcia por prescripción médica. Pocas horas después, el cantante se pronunciaba de nuevo para cancelar otra fecha de su gira, también por problemas de salud.

“Querido público, por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar. (...) Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia”, escribió el artista.

Un bache de salud que, sumado al linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo que padece, no hecho más que acrecentar la preocupación en torno a Raphael. Sin embargo, su hijo Manuel Martos ha quitado hierro al asunto asegurando ante las cámaras de Europa Press que su padre se encuentra “perfectamente”.

“Está muy bien, recuperándose. Yo creo que (está) como media España, estamos malos, con catarros, gripes, etc. Al final, eso también te afecta la garganta, y si no estás al 100 %, pues no…”, ha comentado Martos, confirmando que lo que padece su padre es una simple bronquitis, que se cura con “descanso y reposo”.

Manuel Martos da la última hora sobre el estado de Raphael tras suspender su último concierto por una bronquitis Europa Press

Manuel Martos insiste en que el percance de salud de su padre “no es nada, es una tontería”, y celebra que también va mejorando en lo que respecta al linfoma que se le diagnosticó el año pasado: “Por lo demás, todo lo demás está muy bien. Él está mucho mejor, recuperándose, pero eso hasta que no está al 100 % pues no puede cantar”.

Lo que peor lleva Raphael es haber tenido que cancelar sus conciertos, puesto que estar sobre el escenario es “lo que más le gusta”. Aun así, el cantante acepta con resignación los consejos médicos en pos de una pronta recuperación: “Le cuesta, pero está bien. Es buen paciente y buen enfermo. Él está con ganas de volver, pero lo entiende perfectamente. Es una cosa muy normal, aunque es una pena tener que, de repente, empezar a aplazar conciertos, pero es un gripazo y ya está. Lo importante es que está perfecto”.