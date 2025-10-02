Comunicado urgente de Raphael, obligado a cancelar un concierto por problemas de salud: "Volveré con más fuerza"

La preocupación por la salud de Raphael vuelve a copar titulares después de que el cantante se haya visto obligado a cancelar un concierto "por prescripción médica". Estaba previsto que actuara este sábado 4 de octubre para su público de Murcia, pero ha tenido que posponer la cita a consecuencia de una bronquitis, tal y como ha confirmado en un comunicado publicado en sus redes sociales:

"Querido público,

Por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON.

El concierto se aplaza al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto, donde volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros.

Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia.

Palante, siempre palante,

Raphael".

Raphael cancela el concierto que tenía previsto dar este viernes en Zamora Europa Press

Un nuevo bache de salud que se suma al linfoma que padece. En diciembre del año pasado, mientras grababa el especial de Navidad de un programa de televisión, el cantante empezó a encontrarse mal y tuvo que acudir una ambulancia. Tras ser evaluado, y aunque salió por su propio pie, los médicos decidieron ingresarlo para hacer más pruebas.

El diagnóstico fue un linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo que explicaban los síntomas neurológicos que había manifestado.

Comenzó entonces un tratamiento específico que continuó de forma ambulatoria tras su alta hospitalaria, y se vio obligado a cancelar los conciertos previstos en América por prescripción médica.

A pesar de todo, y a sus 82 años, Raphael ha mostrado una fuerza inquebrantable sobre los escenarios, manteniendo la misma pasión y entrega que lo convirtieron en un ícono de la música. Tiene claro que su vida estará ligada a los escenarios para siempre.

“Voy a tratar de ahora en adelante de dar un concierto por semana. Lo que no quiero es pegarme giras sin sentido. Voy a ir a todos lados, pero voy y me vuelvo (...). Yo quiero estar en todos lados mientras Dios me deje”, dijo en una entrevista con la agencia EFE, y añadió: “Acepto lo que me está pasando y les digo a los médicos ‘póngale remedio’. Soy muy echado para adelante. (…) Los médicos siempre dicen que soy un enfermo que pone mucho de su parte”.