Última hora del estado de salud de Amador Mohedano tras su impactante cambio fisíco: "Aún estoy muy débil"

Las últimas imágenes de Amador Mohedano y su impactante cambio físico, mucho más delgado, hicieron saltar todas las alarmas sobre un empeoramiento de salud. Cabe recordar que el ex de Rosa Benito estuvo ingresado a mediados del mes de julio en el Hospital de Jerez y se sometió a diferentes pruebas médicas. Aún recuperándose de este revés de salud, el hermano de Rocío Jurado se encuentra arropado con los suyos en Chipiona, disfrutando de sus vacaciones en familia.

Actualización de su estado de salud

Tras el revuelo de sus imágenes, Amador Mohedano rompió su silencio y aclaró su estado de salud, explicando el motivo de su cambio físico. "Estoy bien, recuperándome poco a poco. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado", reveló el padre de Rosario Mohedano en "Vamos a ver".

"Después de que me dieran el alta tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante... Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, 6 pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando", añadió.

El impactante cambio físico de Amador Mohedano Mediaset

Casi una semana después, Amador ha vuelto a actualizar su estado de salud, esta vez a través de unos audios a Paloma Barrientos en "Fiesta". "Estoy mucho mejor, de ayer a hoy he notado una mejoría muy buena, aunque aún estoy muy débil. Todavía tengo que seguir con mis comiditas suaves y con mis ratitos de reposo, pero la verdad es que voy a mejor", ha confesado el ex de Rosa Benito muy positivo.

El motivo de su pérdida de peso

Según ha desvelado Barrientos, el motivo por el que ha perdido tanto peso Amador es porque está siguiendo una dieta suave y "está tomando solo calditos, sopas y purés, por eso ha perdido tantísimo peso, porque él era de buen comer, él siempre ha sido de mojar pan". El tío de Rocío Carrasco habría perdido 12 kilos desde su ingreso por una prueba a la que se sometió, en la que le metieron un tubo nasogástrico.