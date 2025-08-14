María Dolores de Cospedal y Fernando Portillo pasean su amor en yate por Sotogrande

Fue en mayo cuando se comenzó a plantear la posibilidad de que María Dolores de Cospedal había abandonado la soltería. Sus constantes citas con el empresario gaditano Fernando Portillo, quien vive en Sevilla, hacían sospechar a muchos. Se les había visto hacer vida por la capital hispalense, entre planes sociales con amigos y también en solitario. Así sucedió en la Feria de Abril o en la corrida de todos de la Maestranza del pasado 9 de mayo. Esto dio pie a que se pensase que entre ellos había surgido algo que iba más allá de la estricta amistad.

Como cabría esperar dado su discreción, ni la expresidenta de Castilla La-Mancha y exministra de Defensa, ni el empresario han querido hacer declaraciones sobre las publicaciones que enumeraban sus encuentros. Tampoco confirmaban o desmentían su posible noviazgo, centrándose exclusivamente en disfrutar de sus días juntos. Una nueva ilusión para la también exsecretaria general del Partido Popular, tras su separación del año pasado de su segundo marido, Ignacio López del Hierro. Un amor que ahora ha llevado a alta mar.

María Dolores de Cospedal junto a su marido Ignacio López del Hierro. Luis Díaz La Razón

Cospedal y Fernando Portillo, en yate por Cádiz

De nuevo, los paparazzi han fijado su atención en la expolítica y el empresario. La recién establecida pareja ya ha sido fotografiada en varias ocasiones durante estos meses que se han estado citando, pero ahora lo hacen con un inmejorable telón de fondo. En alta mar, a bordo de un yate y disfrutando de la exclusividad que ofrece Sotogrande. Este privilegiado enclave de Cádiz atrae a grandes fortunas deseosos de sacar el mayor partido a las vacaciones.

Este es el caso de María Dolores de Cospedal y Fernando Portillo, que se han sido pillados por los paparazzi al servicio de la revista ‘Hola’ durante su jornada en alta mar. Un día idílico en el que se les ha visto en actitud más relajada, creyéndose lejos de miradas indiscretas. Esto les permitió tener gestos de cercanía y complicidad que no dejan lugar a dudas de que están viviendo uno de sus mejores momentos. Ya sea por lo personal o simplemente por estar en mar abierto en plena ola de calor, con todo lujo de comodidades y en la mejor compañía.

Fernando Portillo y su hija Ana Cristina Gtres

Y es que María Dolores de Cospedal y Fernando Portillo no estaban solos en su travesía en yate por aguas de Sotogrande. Al plan se les unió Ana Cristina, la hija del empresario, así como su marido, Santiago Camacho, como así muestran las imágenes en exclusiva de la citada revista. El matrimonio está cerca de cumplir su primer año como casados y este plan en parejas demuestra lo integrada que está ya la expolítica en la familia, aunque por ahora desde su entorno quieren ser cautos y no poner etiquetas a su vínculo.