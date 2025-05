Gloria Camila lanza un contundente mensaje a Ana María Aldón en su debut como amazona en la Feria de Abril: "Estoy muy tranquila"

Gloria Camila ha hecho las maletas y se ha trasladado a Sevilla para disfrutar de la esperada Feria de Abril. Al igual que numerosos rostros conocidos de nuestro país, la hija de Ortega Cano ya se ha paseado por el Real, acaparando todas las miradas a su llegada vestida de amazona con un caballo propiedad de Bertín Osborne.

El mensaje de Gloria Camila a Ana María Aldón

La hija de Rocío Jurado ha reaparecido en la capital hispalense para disfrutar de la Feria de Abril tras las últimas declaraciones de Ana María Aldón sobre ella. Aunque ha querido dejar claro que "no voy a entrar en guerras, no voy a replicar, no voy a desmentir", Gloria Camila sí ha lanzado un contundente mensaje a la exmujer de su padre, con la que ha vuelto a reabrir una guerra mediática que parecía haberse acabado hace años.

Muy tajante, la hermana de Rocío Carrasco ha advertido que está "muy tranquila" a pesar de todo lo que ha dicho la diseñadora este fin de semana en "Fiesta" sobre cómo se portó con ella al inicio de su relación con Ortega Cano. "Creo que la salud mental es muy importante para una, estar bien y estar bien con los demás. Es lo que me pasa, que he hecho mucho tratamiento, mucho trabajo interno y emocional que yo creo que eso luego al final se transmite", ha zanjado la hija del diestro.

El regreso de Gloria Camila a televisión

Tras un tiempo alejada del foco mediático, Gloria Camila ha vuelto a Telecinco como colaboradora de "Fiesta" y "TardeAR". Además, la joven también se ha sentado en "¡De Viernes!" y ha concedido una de sus entrevistas más sinceras, hablando sin tapujos sobre los problemas de su padre con el alcohol o la inexistente relación con Rocío Carrasco. Gloria Camila ha regresado a la pequeña pantalla por todo lo alto y el clan vuelve a estar de actualidad. Años después, el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón vuelve a acaparar todos los titulares de la crónica social de nuestro país.