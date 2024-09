Maribel Verdú se pone tierna con su marido con románticas fotos

Este lunes 2 de septiembre estaba marcado con especial cariño en el calendario familiar de Maribel Verdú y Pedro Larrañaga. El matrimonio celebraba su aniversario de boda, pero uno cualquiera, sino el de platas, el que les reconoce el mérito de haber mantenido el amor durante 25 años. Todo un logro que ha hecho que la actriz se salte sus propias normas y haga algo tan atípico como presumir de la suerte que tiene en su vida privada, más allá del éxito que le acompaña en su faceta profesional. Sin duda, está en uno de los mejores momentos de su vida y quizá eso le haya hecho ser más flexible en cuanto a su celo al hablar de su esposo en público. Pero ahora lo ha hecho, utilizando las redes sociales como altavoz para que su romántico mensaje no encuentre límites.

“Hoy hace 25 años del ‘sí, quiero’. Gracias por quererme tan bonito”, le dedicaba la actriz a su esposo como acompañamiento a una imagen de ambos fundiéndose en un tierno abrazo. De esos con los que nada más importa, en el que se aferras unidos mientras miran al horizonte, sabiendo que cualquier adversidad será menor si la afrontan formando equipo. Así llevan ya 25 años y, al parecer, dispuestos a renovar el contrato para un periodo igual, como así dejó constancia poco después la intérprete en una nueva publicación: “Feliz aniversario amor. Por otros 25 igualitos”.

Fue un 2 de septiembre de 1999, hace ahora 25 años atrás, cuando Maribel Verdú y Pedro Larrañaga convocaban a sus seres queridos para darse el ‘sí, quiero’. Una boda a la que acudieron sus más íntimos, alejados del bombo y boato de las celebraciones de ahora y en la que primó brindar por su felicidad a lucir espectacular para las fotos. Son muy pocas las imágenes que se han llegado a publicar de aquel día, aunque que fue un día mágico, pues ahí se juraron amor eterno y desde entonces están cumpliendo con su compromiso, siendo una de las parejas más estables del panorama patrio.

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga Instagram

“Es la suerte de encontrar a la persona que va contigo y ya está. A tu media naranja. Quererse, pues sí, claro, pero no solo eso. Yo quiero un montón a mucha gente. Es quererte, es desearte, es reírte con esa persona, no faltarle nunca el respeto y, fundamentalmente, admirar y no entrar en competiciones. Eso entre nosotros no existe, nadie se alegra más del éxito del otro que la persona que tiene a su lado”, definía Maribel Verdú el éxito de su matrimonio con Pedro Larrañaga en conversación con la revista ‘Hola’. Una entrevista en la que añadió la regla que se impusieron y en la que podría estar la clave de su fuerte vínculo conyugal: “Nosotros jamás hemos estado más de 15 días sin vernos. Es una regla que nos pusimos desde el principio. No queríamos estar tanto tiempo sin vernos y una relación solo se puede cuidar así”, reconocía.