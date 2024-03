Maribel Verdú rompe su máxima de blindar a su marido, pero tiene una buena excusa

El 8 de marzo está señalado en el calendario en color púrpura, pues señala el Día Internacional de la Mujer. La lucha feminista continúa siendo necesaria a la espera de la conquista de nuevas fronteras que alcancen la igualdad reclamada. Son muchas los famosos que han sumado a la causa a través de las redes sociales, sobre todo mujeres, aunque cada vez más hombres ayudan a alzar la voz. Pero también hay quien esta reivindicación la debe aparcar por cuestiones personales, como así le ha sucedido aMaribel Verdú.

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga Gtres

La afamada actriz siempre recordará este 8 de marzo por algo más allá del movimiento feminista que también arropa. Y es que este día es su aniversario con su marido, Pedro Larrañaga, pero además este 2024 lo celebra con especial emoción, al alcanzar la redonda cifra de los 25 años formando equipo y siendo compañeros de vida. Una buena excusa para que la pareja rompa su habitual celo con el que mantienen su relación alejada de la atención mediática y de miradas indiscretas, pues no suelen hacer alarde de su felicidad, para tampoco tener que dar explicaciones después cuando no todo sea de color de rosa.

Pero hoy es un día especial, su 25 aniversario, de ahí que haya querido declararle su amor a su marido y dejar claro lo feliz que es a su lado: “Hoy es el Día de la Mujer, pero además celebro 25 años con el amor de mi vida. Así que el 8 de marzo es el doble de importante siempre para mí”, destacaba Maribel Verdú como acompañamiento a una fotografía en la que comparte plano junto a su marido, Pedro Larrañaga, durante lo que parecen unas vacaciones a la costa. Eso sí, fuera de temporada estival a juzgar por el atuendo elegido para posar frente al mar.

Son contadísimas las veces que Maribel Verdú ha hablado sobre su marido en público. Sí que se sinceró con Jesús Calleja cuando se embarcó en una de sus aventuras por el mundo: “Estaba haciendo ‘Canguros’ con él y leyendo un guion en donde había muchos personajes que había escrito Pedro. Me enamoré de la pelirroja y le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y ahí me enamoré”, destacaba en su día. Un año después de conocerse decidieron unir sus caminos, formalizando su relación mediante la correspondiente boda en 1999. Desde entonces forman un equipo y parece que el amor perdura el paso del tiempo, al menos sí los 25 años en los que lo han puesto a prueba, renovando sus votos al menos por una temporada más.