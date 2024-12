Mario Vaquerizo recupera la visión tras su grave accidente: " Ya estoy bien, veo ya como un conejo"

La vida de Mario Vaquerizo dio un giro de 180º el pasado 19 de octubre, cuando el artista sufrió una grave caída mientras actuaba en el festival Horteralia en Cáceres. El vocalista de las Nancys Rubias tuvo que ser traslado a urgencias y continúa recuperándose del accidente dos meses después, motivo por el que ha sido ingresado en el hospital en varias ocasiones por las secuelas de la caída, como la pérdida de visión.

Poco a poco, Mario Vaquerizo va volviendo a la normalidad y su evolución es positiva. De hecho, el artista ha desvelado la mejor de las noticias durante el estreno de la serie documental "Alaska Revelada", evento que no ha querido perderse por nada del mundo a pesar de estar aún convaleciente.

"Estoy como una cariátide porque no puedo, no puedo, he pedido hoy estar sin collarín, pero estoy bien. Tengo dinero porque trabajo gracias a Dios, y me siguen aguantando, y amor tengo porque acabo de celebrar mi 25 aniversario de boda con Alaska. Tengo todo y lo que me salva la vida es el sentido del humor, que me viene innato gracias a Dios. Y ante cualquier adversidad, tomártela con sentido del humor, porque el sentido del humor y la positividad hace que la recuperación sea más rápida y más segura, ha declarado el artista, muy orgulloso de cómo ha afrontado este revés de salud que ha paralizado su vida.

Mario Vaquerizo y Alaska. Gtres

Mario Vaquerizo se ha mostrado positivo en todo momento, algo fundamental en un proceso de recuperación. Muy feliz, el vocalista de las Nancys Rubias ha anunciado que ha recuperado la visión por fin, dos meses después de su caída. "Yo ya acabo de ver, estaba sin ver, tenía menos de 5% de visión, ya por fin veo. Ya estoy bien, veo ya como un conejo", ha desvelado el artista con el humor que tanto le caracteriza.

Devoción por Alaska

Mario Vaquerizo y Alaska conforman uno de los matrimonios más sólidos y admirados del panorama nacional. Ambos sienten devoción el uno por el otro y una gran admiración, una de las claves del éxito de su relación. El artista está muy orgulloso de la cantante por haber dado el paso de hacer esta serie documental sobre su vida y no ha dudado en deshacerse en halagos hacia ella ante las cámaras.

"Indirectamente obligué a Olvi a hacer este documental, porque ella no es nada narcisista, ni nada egocéntrica, ni nada ególatra", ha declarado sobre Alaska, explicando que su pareja "no es consciente del bien que hace a la humanidad, su existencia. Entonces a nivel cultural, a nivel social, y sobre todo a nivel personal, que es un poquito lo que refleja este documental" .