De María Patiño a las hermanas Campos, los mejores looks ibicencos del último programa de la historia de Sálvame

Tras 14 años en antena, Sálvame llega hoy a su fin entre las lágrimas de sus colaboradores y de las miles de personas a las que el emblemático programa amenizaba cada tarde. Aunque todas sus emisiones han sido especiales, esta última está llena de emociones, de sorpresas y de reencuentros con algunos rostros conocidos. A lo largo de estos 14 años han pasado muchos colaboradores por el programa, como Anabel Pantoja, que tiene el truco para ir de fiesta en jeans y zapatillas y seguir siendo la más sexy y que, aunque ya no seguía en el formato, lo ha despedido con las palabras "para siempre en mi recuerdo y en mi corazón".También han pasado por Sálvame otros muchos presentadores, como Paz Padilla, que ha encontrado el vestido que mejor sienta a las mujeres 50+, Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez, que hoy no ha podido estar en el plató por problemas de salud.

Lejos de vestirse de luto por el fin de Sálvame, los colaboradores han disfrutado del último programa enfundados en sus mejores looks blancos, muy fresquitos, ibicencos (como estos vestidos de Zara, Lefties y Primark) y llenos de alegría y actitud. María Patiño, una de las más elegantes, ha optado por un vestido lago satinado, con tirantes finos y un pronunciado escote en V, con cuerpo de estilo corsé y falda fluida con volumen. Laura Fa, ha preferido un look sencillo de camisa y pantalón y Gema López, Marta López y Carmen Alcaide, vestidos minis con sandalias de esparto. Terelu campos y Carmen Borrego se han unido a la tendencia de las sandalias metalizadas para completar sus looks. La madre de Alejandra Rubio ha elegido por un traje muy sofisticado de pantalón y blazer, mientras que su hermana se ha decantado un sencillo vestido de manga francesa y corte por la rodilla.

Siguen las lágrimas, los estilismos blancos y la emoción en última tarde del programa Sálvame.