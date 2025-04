Marta Riesco sorprende con estas palabras sobre Rocío Carrasco: "La entiendo"

Del amor al odio hay un paso y la frontera se puede cruzar en ambas direcciones. Marta Riesco y Rocío Carrasco fueron enemigas públicas durante un tiempo a consecuencia de la relación de la periodista con Antonio David Flores, ex de la hija de la Jurado. Los cruces de acusaciones eran constantes en los programas de Telecinco y la paz entre ellas se hacía tan inimaginable como hoy lo parece la de Rusia y Ucrania.

Sin embargo, el paso del tiempo y la percepción del conflicto desde un nuevo prisma podría resultar en una reconciliación, o al menos acercamiento, entre ambas. Se especula con que Rocío Carrasco pueda intervenir de forma puntual en “La familia de la tele”, el programa que dentro de poco aterrizará en Televisión Española y en el que también participará Marta Riesco.

Un reencuentro en directo entre las dos mujeres con carácter no se antoja descabellado, sobre todo después de que una de ellas haya confirmado que no tendría problema alguno en trabajar codo con codocon la que un día fue su archienemiga pública.

Marta Riesco sorprende al hablar sobre Rocío Carrasco

La periodista, que ha resurgido de sus cenizas tras una época complicada en la que creyó no ver salida, prefiere optar por una actitud conciliadora ante la vida y asegura que, de coincidir con Rocío Carrasco en un plató, no tendría inconveniente: “La verdad es que tengo muchas ganas, no tengo ningún problema. Lo que pasó, paso hace tres años, ha pasado muchísimo tiempo. Me equivoqué, mucha gente se equivoca, me dieron una segunda oportunidad. Yo no tengo ningún problema en trabajar con ella, es más, estoy encantada y ojalá nos llevásemos hasta bien”.

Riesco recalca lo mucho que le “encantaría” que Rocío Carrasco y ella terminaran siendo amigas, aunque de momento se conforma con que puedan entenderse en su puesto de trabajo si coinciden en el plató.

Marta Riesco tiende la mano a Rocío Carrasco: "Me encantaría tener buena relación con ella" Europa Press

De hecho, aunque asegura que “no hemos vuelto a hablar” desde que tuvieron su sonado enfrentamiento público, Riesco ha llegado a entender a Rocío Carrasco. Quizás porque han pasado por situaciones similares junto a Antonio David Flores: “Creo que ella también me entiende a mí, creo que sí. Por lo que he escuchado, ella ha pasado por momentos también parecidos en otras cosas, así que si, supongo que me entiende”.

Habrá que esperar al próximo 22 de abril, fecha en la que se estrene “La familia de la tele”, para comprobar si el nuevo formato de Televisión Española deja uno de los reencuentros más esperados en la crónica social.