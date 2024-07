Marta Riesco habla claro de su acercamiento a Rocío Carrasco: "Estaba equivocada"

Marta Riesco ha conseguido empezar de cero. Tras pasar por el peor año de su vida, la periodista ha empezado a recomponer los pedazos de su corazón, roto tras su ruptura con Antonio David Flores. Ahora disfruta de una relación sana con el cantante Alejandro Caraza, que acaba de presentar su último single, "Corazón al viento".

La periodista le acompañó en ese día tan especial y reflexionó sobre lo diferente que es su vida desde que Antonio David Flores ya no forma parte de ella. "Tengo indiferencia hacia él, me da igual", asegura Riesco, que se reafirma en su idea de que el malagueño "ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Ha sido muy mala persona conmigo".

Tampoco guarda buen recuerdo de Rocío Flores, la hija de su ex. En su día parecían mantener una buena relación e incluso se presentaban como amigas ante la opinión pública, pero todo era diferente de puertas para adentro. Marta Riesco señala que la joven influencer "hizo muchísimo daño a la pareja" porque "si la hija de tu pareja piensa mal de ti y encima lo dice, es imposible tener una relación con alguien así, te quema".

Una postura muy diferente, en cambio, a la que ahora guarda sobre Rocío Carrasco. Antaño fue muy crítica con la hija de Rocío Jurado y no empatizó con ella tras la emisión de su serie documental, "Contar la verdad para seguir viva", en la que narraba el supuesto maltrato físico y psicológico que habría sufrido durante años de parte de Antonio David Flores.

Marta Riesco dispara contra Alejandra Rubio y Olga Moreno. ¡Y asegura que es la nueva mejor amiga de Belén Esteban! Europa Press

Con una nueva perspectiva que solo ofrece el paso del tiempo, Marta Riesco hace autocrítica y reconoce que estaba cegada por el malagueño: "Al principio no entendí nada de lo que ella estaba viviendo, cómo lo vivió, pero ahora cuando me ha pasado algo, no similar, pero que tiene que ver, me he dado cuenta de que quizás yo era la que estaba equivocada y el resto no. Con ayuda de terapia, de psicólogos, me he dado cuenta de que muchas cosas que he vivido no debería haberlas hecho, y no haber defendido cosas indefendibles. La entiendo, entiendo lo que vivió porque me ha tocado vivir parte de lo que ella vivió".

Crítica con Olga Moreno

Marta Riesco también guardó algunos cartuchos para Olga Moreno, la otra ex de Antonio David Flores. La andaluza acaba de ser expulsada de "Supervivientes All Stars", y a la periodista no le extraña en absoluto porque considera que ha hecho un concurso nefasto: "Es un mueble, aburrida. No sé por qué se prestó a esto. Una persona que ha dicho tantas veces que no le gusta la tele, que quiere seguir con su vida en la tienda, no comprendo en qué momento ha decidido volver. Ahora se ha visto lo que es ella, una milésima parte de lo que es ella".