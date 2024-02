Marta Sánchez: "Me quiero casar, pero mi pareja no. Y yo no se lo voy a pedir, hay cosas que son de hombres"

Hoy, martes 27 de febrero, Vicky Martín Berrocal ha lanzado en su podcast "A solas con Vicky" la entrevista más íntima de Marta Sánchez. "La vida me ha hecho sufrir mucho. Creo que la gente piensa que soy una diva, y de diva no tengo nada. Nunca he dudado en hacer nada, hasta hago las camas de los hoteles. Me involucro en todo", ha revelado la artista.

Entre otros temas, han abordado la muerte de la hermana de la cantante, Paz, en 2004, a consecuencia de un cáncer de mama. "Yo tenía muchos complejos: que era tetuda, paticoja, que tenía cierta incultura, y al final me han terminado llamando sex symbol nacional", ha avanzado Marta sobre sus miedos.

Sobre su relación con el empresario Federico León, la intérprete de "Soy yo" o "Soldados del amor", ha asegurado que "Federico no era mi prototipo, y al final es con quien me encuentro tranquilamente bien. Es la forma más pura de pasármelo bien. Con otros hombres me dormía hasta con rímel porque mis ojos son mi fuerza. Y con Fede, el primer día ya me desmaquillé. Pensaba que mi físico era una parte muy importante para que los tíos siguieran enamorados, y aunque no todo es eterno, me encantaría acabar con él. Yo quiero casarme, pero él no me quiere pedir matrimonio. Y yo no lo voy a hacer, hay ciertas cosas que a mí me parece que son de hombres y otras de mujeres. Jamás se lo pediría".

Admite que ha sufrido mucho por amor, pero que "también he hecho sufrir tela, y no me ha gustado". Indica también que acude a terapia todavía, ya que "sigo con muchos miedos de no ser suficiente. Soy muy cruel conmigo misma. No me doy ni un domingo libre. Ahora estoy empezando a saborear las cosas".