Mayra Gómez Kemp, una vida marcada por el cáncer y la depresión

Cinco días antes de su muerte me puse en contacto con Mayra Gómez Kemp, amiga del alma desde antes de que presentara con éxito el "Un, dos, tres…", y cuando me entero de su muerte es como si se hubiera ido un familiar muy querido. Qué difícil es escribir sobre el fallecimiento de alguien tan cercano, las palabras están marcadas por los sentimientos, cuesta entender que no volverás a saber nada de una mujer con la que tuve tan cercana amistad.

En nuestra última charla me dijo que se encontraba bien, que se estaba recuperando de la reciente caída en su casa y que todavía tenía dolores. Necesitaba descanso para que la evolución fuera positiva. No le noté nada que me hiciera presagiar que se encontraba muy mal.

Vivía sola desde que falleció su marido, Alberto Berco, y su escasa familia reside en Estados Unidos. Precisamente, les conocí a los dos cuando trabajaban en el espectáculo "Rocky Horror Show", hace más de cincuenta años. Allí nació una amistad que perduró durante este medio siglo.

Mayra cayó en una gran depresión cuando Alberto falleció. Era su otro yo, su alma gemela, su gran amor, y aquel adiós, en enero del 2021, la destrozó totalmente por dentro. Desde entonces se encerró en ella misma y apenas salía a la calle, tan solo para ir al supermercado y poco más.

Había superado el cáncer de lengua que le diagnosticaron en el 2009, y tres años después la enfermedad se le reprodujo en la garganta. Le costaba hablar, pero se hacía entender con esfuerzo.

Si tuviera que definirla, lo haría como una mujer sensible, cariñosa, muy trabajadora, muy amiga de sus amigos y alegre. Descanse en paz.