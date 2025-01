Mel Gibson y sus teorías: advierte de que la cura del cáncer está en fármacos para desparasitar perros

Durante su participación, la pasada semana en el podcast de Joe Rogan, el actor Mel Gibson comentó su desconfianza hacia los medicamentos llegando a asegurar que tres amigos suyos que padecían cáncer en estados avanzados habían logrado superar la enfermedad gracias a terapias alternativas. "No creo que exista nada que afecte a la humanidad que no tenga una cura natural. No puedo probarlo pero lo creo", insistía.

El programa, que ha sido escuchado por más de cinco millones de personas y ha tenido una gran repercusión, ya que llegó a sugerir que los productos con los que se desparasita a los perros de forma habitual son efectivos contra el cáncer, ha provocado que la Sociedad Canadiense de Oncología emita un comunicado.

En él nombra de manera directa sustancias como la Ivermectina y el Fenbedazol, y asegura que "la información errónea sobre el tratamiento del cáncer es peligrosa, cruel e irresponsable, y da falsas esperanzas a los pacientes con cáncer y sus seres queridos. Elegir terapias alternativas puede tener consecuencias serias, como el avance o el empeoramiento de la enfermedad".

No es el primer escándalo que protagoniza el actor, cuyas ideas racistas y antisemitas le han relegado a un segundo plano a nivel profesional, a pesar de los éxitos cosechados en el pasado.