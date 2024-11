Esta ha sido la reacción de Asraf Beno al embarazo de Isa Pantoja

Isa Pantoja y Asraf Beno están esperando su primer hijo en común. Se trata del primer hijo del exconcursante de "Supervivientes", ya que la hija de la tonadillera ya fue madre de Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla. Este miércoles, 13 de noviembre, la revista "Lecturas" publica en exclusiva la noticia del embarazo y Beno se sincera sobre su futura paternidad: "Con alegría, con ilusión, flipando con el proceso", ha expresado.

"El otro día escuché el corazón, y no veas, es algo que te deja en shock", ha revelado el modelo que prepara las oposiciones para ser policía. "Mide medio centímetro y ya tiene latido. No hay palabras", cuenta a la publicación, además de admitir que lleva tiempo soñando con tener un hijo.

Isa Pantoja y Asraf Beno Gtres

La pareja tenía claro que querían formar una familia, aunque dieron prioridad a conseguir la casa de sus sueños. Ahora solo tienen que esperar unos meses para cumplir su otro sueño que viven con gran expectación. "Estuvimos muy atentos a las cosas que nos decía la ginecóloga, cuidando un montón de Isa", ha expresado el que fuera concursante de "GH VIP" y "Supervivientes".

La noticia ha causado un gran revuelo mediático y las reacciones no se han hecho de esperar. Anabel Pantoja está muy ilusionada por el embarazo de Isa Pantoja y le dedicó ayer unas bonitas palabras en Instagram. "Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir. Os queremos la bebé y yo".

También Kiko Rivera se ha pronunciado ya ante la feliz noticia: "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud".