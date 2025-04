Mercedes García, ex de Luis Lorenzo: "Le he puesto una querella por lo penal por apropiación indebida de 120 mil euros"

La vida se le complica doblemente a Luis Lorenzo. Por un lado, la titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Arganda del Rey, en Madrid, ha abierto juicio oral contra el actor y su pareja, Arancha Suárez Palomino, por la detención ilegal de Isabel Suárez, tía de Arancha, fallecida en el 2021 a los ochenta y cinco años de edad. En el proceso, ambos están siendo investigados por detención ilegal, por un delito contra su integridad moral, de estafa agravada y administración desleal, ya que se quedaron con sus bienes después de su muerte.

La jueza ha descartado el delito de homicidio, como se investigaba al principio del proceso. La Fiscalía pide seis años de prisión para la pareja, dos años y medio para la cuidadora de la anciana y que los tres indemnicen a los herederos de la víctima con 19.400 euros.

Frente abierto

Un segundo frente se abre por la querella por lo penal por apropiación indebida, presentada contra Lorenzo por su ex pareja, Mercedes García, quien nos revela que “la querella está presentada en los juzgados de la localidad madrileña de Torrejón por apropiación indebida de ciento veinte mil euros de mi empresa. El caso se encuentra en periodo de instrucción.”

Luis Lorenzo y Arancha Palomino en una imagen de archivo GTRES

Mercedes recuerda que “tuve a Luis trabajando como director general de mi empresa Desert City, y le di poderes. El abusó de ese poder bancario que tenía y sacaba dinero a escondidas mías de las cuentas. En un primer momento descubrí que se había llevado seiscientos cincuenta mil euros, pero me los devolvió. Y más tarde me enteré de que faltaban por entregarme otros ciento veinte mil. Me dijo que no tenía dinero, pero, mira por donde, cuando la Guardia Civil hizo un registro en su casa por el asunto relacionado con la tía de su esposa, descubrieron ciento cuarenta mi, euros escondidos en el colchón de su dormitorio. Ahora falta que mi banco facilite al juez los comprobantes con la firma de Luis en los que se demuestra que sacaba dinero de mi cuenta. Desde luego, se aprovechó muy bien de su cargo”.