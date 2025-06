Miguel Bosé: "Me duelen algunos españoles y me tocan los cojones"

Miguel Bosé vuelve a los escenarios españoles con su Importante Tour 2025, una gira que comenzará en Murcia el próximo 28 de junio y concluirá en Santander el 26 de julio, previo paso por ciudades como Valencia, Bilbao, Madrid o Barcelona.

Regresa tras ocho años alejado del público de su país, y reconoce en una entrevista publicada en la revista en “Esquire” que “no sé lo que me voy a encontrar. Demasiado tiempo alejado de estos escenarios”.

La familia, lo más importante para Miguel Bosé

Asegura el cantante que el Bosé que se marchó hace once años de España ya no existe. Regresa totalmente renovado tras haber pasado por un profundo de introspección y autorreflexión: “Me dediqué a hacer una cosa que nunca había hecho antes en mi vida que era quererme, cuidarme. (...) Entré en una búsqueda espiritual muy importante, y eso cambió la percepción de todos los paradigmas, los valores, las creencias de lo que yo pensaba que era importante en mi vida. No lo era”.

Ahora tiene claro que su familia ocupa la cima de sus prioridades, especialmente sus hijos, a los que define como “el gran amor” de su vida. “Para mí, ahora la familia es lo más importante de mi vida. Ymira que están tratando de destruirla, la están atacando por todos los lados. La familia no es solo unos padres, unos hijos, unos hermanos, unos abuelos… Es más que todo eso. Es epigenética, es sanación. Es fortaleza”, recalca en el magacín citado anteriormente.

"Me duelen algunos españoles"

Tras protagonizar varias polémicas que en España le llevaron a ocupar titulares y a ponerse en contra a parte de la opinión pública, Bosé mantiene su tono contracorriente y habla de la “falsa pandemia” con la que se dio cuenta de en qué punto se encontraba: “Muchos fuimos denostados, otros esclavizados, otros encerrados, otros despreciados, maltratados, ridiculizados. Y ahí me di cuenta de dónde había llegado: no tengo voz, no tengo espalda, que son el soporte, el sostén de la vida. No tengo espalda: se ha quebrado, se ha roto. No tengo voz, se ha quebrado, se ha roto… me callo, me tumbo, desaparezco”.

Aunque asegura que quiere volver a España en algún momento para reencontrarse con su patria y sus raíces, se muestra crítico con algunos sectores a los que prefiere no aludir de forma directa: “España no me duele, me duelen algunos españoles, algunos grupos: llámense partidos, gobiernos.. me duelen y me tocan los cojones. Yo no soy el sistema. Abandoné la política hace mucho con una profunda decepción. Hice mi última campaña en los años 90, me arrepentí muchísimo de haberla hecho. No creo en la partitocracia. Creo que es necesario un cambio de sistema”.