El misterio del Rolex perdido de Julián Muñoz que aparece en la muñeca de Agustín Pantoja

Desde hacía años se ha cocinado a fuego lento un misterio que no encontraba solución. Como protagonista principal está Isabel Pantoja, cuyos movimientos siempre despiertan el interés mediático, aunque no siempre encuentren fácil y pronta respuesta. Eso es lo que sucedía, por ejemplo, con un reloj de la marca Rolex que lucía Julián Muñoz en su muñeca derecha y del que dejó de presumir cuando ingresó en prisión por los muchos desmanes económicos que le llevaron a permanecer entre rejas. Un caso que también tumbó a la tonadillera. Ahora, esa precisada joya ha reaparecido en la muñeca deAgustín Pantoja.

Desde el programa ‘El tiempo justo’ de Telecinco ha dado fin al misterio del paradero de tan exclusivo artículo de deseo. Mayte Zaldívar y Elia Muñoz confirmaban desde ‘De viernes’ que ellas no tenían el Rolex en su poder, tras la muerte del exalcalde de Marbella. “Una preciada joya que jamás regresó a su dueño ni a su familia”, 20 años después de quitárselo cuando cumplió condena. “Julián no tenía nada”, reclamaba su viuda, desvelando embargos y una precaria situación económica del padre de sus hijas.

El Rolex de la discordia vuelva a brillar en la muñeca de Agustín Pantoja

“Es uno de los modelos más exclusivos. Este modelo es tan especial, que tiene muchísima más oferta que demanda, que resulta prácticamente imposible comprarlo hoy en día”, detalla Iñaki Torres, tasador de joyas consultado por el citado programa de Mediaset. “Hace unos 20 años este reloj estaría sobre los 20.000 euros de precio en tienda, pero en mercado real estaría en unos 30.000. En la actualidad este reloj estaría rondando entre los 40, los 45 o incluso los 50.000 euros”, desvela.

Se plantea la idea de que este reloj que era propiedad de Julián Muñoz le habría venido muy bien para solucionar sus propios problemas económicos. También desde el programa plantean la posibilidad de que pueda ser utilizado para hacer frente a las deudas que Isabel Pantoja arrastra a día de hoy, aunque también hay quienes consideran necesario que sea devuelto a la familia, tras conocerse que no tienen aparentemente derechos sobre él. Algo que no todos creen que sea posible o que vaya a realizarse, dado los antecedentes de la tonadillera con los objetos que Paquirri legó a sus hijos y nunca más volvieron a ver.

Este tipo de relojes ven incrementado su valor con el paso de los años. Al tratarse de un Rolex descatalogado que ya no se comercializa, se convierte en un preciado objeto de deseo, por el que se pagaría incluso el doble de su valor inicial. Antonio Rossi da nuevos detalles desde ‘El tiempo justo’, como que fue el propio Julián Muñoz quien lo compró, algo que habían probado con la documentación pertinente, a la vez que también estaría probado que no se llegó a formalizar dicho pago en tienda. “Ese reloj se lo entregó Julián Muñoz a Foski –ex chófer de la cantante-, Foski se lo entrega a Isabel y ella a se lo dio a su hermano Agustín, que se lo ha puesto en muchas ocasiones especiales y todavía se lo sigue poniendo”.