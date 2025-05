Mayte Zaldívar cuenta detalles ocultos de su boda con Julián Muñoz

La muerte de Julián Muñoz fue tan mediática como su vida. No solo los medios de comunicación estaban siguiendo al minuto lo que sucedía durante sus ingresos y en los hitos de su batalla contra el “cáncer galopante”. También, después de su muerte el 24 de septiembre del año pasado, sus seres queridos relataron su duelo en televisión. Así lo hizo Mayte Zaldívar en varias ocasiones, incluso días después del triste adiós, como también su nieto Fran, con el que el edil estaba muy unido.

Pero después de la proyección pública llegó el recogimiento personal. Han pasado siete meses en los que la que fuese primera dama de Marbella se alejase de los platós de Telecinco. Ahora ha reaparecido en Antena 3, desvelando cómo lleva la ausencia del polémico ex de Isabel Pantoja. Lo hace en ‘Y ahora Sonsoles’, donde no solo charla sobre el tiempo transcurrido sin él, sino también desvelando detalles inéditos de su segunda boda, en la que él lloró.

Mayte Zaldívar recuerda a Julián Muñoz

Cuando el ex alcalde de Marbella comprendió que su final era inevitable y que su batalla era por ganar tiempo junto a los suyos, quiso cumplir una última voluntad. Quería morir siendo el marido de Mayte Zaldívar y enmendar todos los errores que había cometido a lo largo de su vida. Al menos sí aquellos que hicieron daño a quienes más quería, a su familia, pues por otros ya pagó condena en prisión. Entre sus planes estaba volver a casarse con su mujer, 17 años después de su controvertido divorcio con la tonadillera de por medio.

Mayte Zaldívar reconoce que la vida le ha cambiado mucho desde que el padre de sus hijas falleció: “Alivio no da, cuando pierdes un ser querido no te da alivio”, reconoce en conversación con Sonsoles Ónega. Le explica cómo zanjó lo que tenía que zanjar en vida y se preparó para la muerte, aunque aun así aguantó dos años a su lado y no lo cambiaría por nada, a pesar del sufrimiento que ha implicado. “Dos años antes de morir se quería morir todos los días, decía que ya había hecho su cometido. Pero los dos últimos años se aferró a la vida de una manera, pero era porque nos tenía a todos y me tenía a mí, que yo era un apoyo. Le regañaba mucho, a él le gustaba que yo le regañase”, recuerda ahora con cariño.

Sobre su boda, Mayte Zaldívar quiso recordar una frase con la que Julián Muñoz terminó emocionándose. Fue aquella que eligió para pronunciar sus votos, para jurarle amor eterno y lealtad en una última oportunidad de hacer las cosas bien. No quería partir sin cumplir su promesa: “Cuando estábamos en el notario, fueron mis hijas y mis yernos, que fueron los testigos. Me dijo ‘somos una familia otra vez’. Porque era muy clásico, dentro de lo golfo que era. Le dije toma, que te dejaste esto hace veinte años” y le entregó su alianza de boda. Por cierto, hasta ahora no se conocía quiénes habían sido los testigos de la segunda unión. Eligieron a sus hijas y sus maridos.

Fue emotivo y muy familiar, más allá del trámite en el notario. Era especialmente simbólico después de todo lo que habían vivido juntos y por separado. Eso sí, también fue polémico y muy mediático, a pesar de que pasó inadvertido para todos. Saltó la noticia semanas después de que un notario les diese la bendición y se convirtiesen de nuevo en marido y mujer. Mayte Zaldívar ha preferido vivir ajena a las especulaciones sobre los motivos, que si eran económicos o había oscuras intenciones. Ella prefiere vivir su vida y no rendir cuentas a terceros: “Para él era un sueño y no había por qué no. Se han dicho tantas cosas de mí, mucho peores que sinceramente no me importó nada. Cada uno en su casa hace lo que quiere”, sentencia.