Mónica Pont aclara el “beso robado” con su amigo ruso: misteriosa al decir quién es

Mónica Pont está viviendo un momento agridulce. Por un lado, está en pie de guerra contra su familia, tirándose los trastos especialmente contra su padre, a quien señala como la persona que más daño le ha hecho en la vida, de ahí que lleven 30 años sin mediar palabra. Él, por su parte, sube a la palestra para atacarla donde más duele. Pero en medio de este calvario familiar, la actriz también ha sufrido un revés amoroso, tras romper con el empresario bodeguero Javier Moro, a quien conoció meses atrás en México y con el que inició una intensa historia de amor, que llegó a su fin el pasado mes de abril. Ya habría rehecho su vida.

Al menos eso se desprendía de las imágenes que publicaba semanas atrás la revista ‘Diez Minutos’, en las que se veía a la protagonista muy bien acompañada. Estaba disfrutando de las playas de Ibiza, pero no solo del privilegiado sol y sus cristalinas aguas, sino también de los besos y arrumacos de un misterioso y apuesto joven. Sobre esto ha sido preguntada la colaboradora de ‘TardeAR’ en su puesto de trabajo, arrojando luz sobre el estado de su corazón. ¿Qué hay entre ellos realmente?

Mónica Pont aclara su apasionada escapada a Ibiza

“Es un buen amigo que vive en Rusia”, se limitó a decir en su día cuando aparecieron las imágenes de sus tórridos besos playeros con el joven de la gorra militar. Aclaraba también que ese beso que acabó en la portada del kiosco rosa era “el único que me di en todo el fin de semana. Pero desde su programa de Telecinco desvelan que hay mucho más que su colaboradora no ha comentado, pues tienen acceso a unas imágenes en las que se muestra lo feliz que se la vería al lado del que señalan como su nuevo amor. Miradas cómplices, una mordida de labio sensual y una maleta que evidencia que pasaron el fin de semana juntitos.

Tras analizar las imágenes con la protagonista en plató, ella toma la palabra: “Si habéis visto las fotos, veréis que él está de pie y yo estoy sentada tranquilamente con mi hamaca y mis cremitas. Él me agarra la cara y me roba un beso. Me roba el beso, en ningún momento estoy dándole un beso a él”, quiere aclarar Mónica Pont. No la creen sus compañeros, porque recuerdan que dijo que “fueron tantos ese fin de semana que no sé de quién hablas”. Ella se explica: “Yo me voy a Ibiza y está este amigo mío, que es ruso, con su hija, pero había más gente. Entonces, cuando me dicen que me habían pillado en la playa, yo pregunté con quién, porque había visto a mucha gente ese fin de semana. Pero ese beso es robado, ¿no os han robado nunca un beso?”, pregunta la actriz.

Verónica Dulanto le frena al decir con acierto: “Cuidado, no abramos el melón del beso de Rubiales”. Puesto el freno, le preguntan a qué se dedica este supuesto nuevo amor, rebajado a beso robado. Mónica Pont no quiere entrar en detalles al ser preguntada sobre a qué se dedica su amigo: “Es ruso. Habla ruso… tiene empresa… en Rusia. Sé a qué se dedica, pero como él es anónimo, tampoco hay que desvelar su nombre, su profesión”. Pese a todo, reconoce que este hombre le gusta, pero que no han tenido nada más porque “vive en Rusia”.