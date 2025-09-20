Myriam Lapique, sobre su hermana Cari: “Poco a poco”

Cari Lapique ha vivido un año con mucho dolor, aunque, como dice su hermana Myriam, "poco a poco" va dando pasos en su recuperación asumiendo sus rutinas, a pesar de las pérdidas familiares. En agosto de 2024, falleció en Marbella su marido, Carlos Goyanes, víctima de un infarto, y solo 19 días después, su hija mayor Caritina Goyanes, por un fallo cardiaco. A comienzos de 2025 sufrió otro golpe: la muerte de su hermano Manuel Lapique, tras una larga enfermedad.

Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina Europa Press

Sumida en la tristeza, pasó un tiempo retirada de la vida pública y de cualquier compromiso público. Gracias a la familia, su punto de apoyo vital, ha podido aliviar el duelo. Su hermana Myriam, su hija Carla y sus nietos están muy presentes y encuentra en ellos el abrazo emocional que más necesita.

Ha vuelto a trabajar: participa en showrooms multimarca y colabora con algunas marcas. Ha retomado también eventos sociales, como estrenos y actos públicos que le evitan quedar atrapada en el dolor.

Esta semana se celebró la XIX Edición de los Premios Escaparate en Sevilla. Cari recogió el premio póstumo a su hija Caritina Goyanes. Llegó acompañada por su hija Carla y su marido, Jorge Benguría, Manuel Martos y su hermana Myriam.

Ella misma compartió en redes sociales la alegría que le suponía recoger este premio: "La memoria de mi hija Cari premiada, agradecidísima. Fuimos todos a recoger el premio. Emoción".

Unos días después del evento, Myriam asistió al Teatro Real y los reporteros se interesaron por su hermana. "Poco a poco", respondió refiriéndose a ella como una persona "fuerte" tras vivir el año más trágico de su vida.

También Myriam perdió al amor de su vida, Alfonso Cortina, el 6 de abril de 2020, en plena pandemia. Las hermanas se esfuerzan cada día en recuperar sus vidas gestionando con el cariño mutuo la ausencia de sus seres queridos.

A pesar de su posición en la alta sociedad y su vinculación con figuras públicas, Myriam ha optado por mantener una vida privada alejada del foco mediático, centrando su atención en su familia, su entorno cercano y algunas iniciativas empresariales junto a sus hijos.