Arantxa actualiza el estado de salud de Marina, nuera de Makoke

Si alguien está al tanto de la situación emocional y familiar de Makoke, esa es Arantxa de Benito. Ambas mantienen un vínculo de amistad personal muy cercano desde hace bastante tiempo. Asisten juntas a eventos y participan de sus respectivas celebraciones familiares. Arantxa defendió a Makoke durante el concurso Supervivientes 2025, diciendo que está haciendo un "pedazo de concurso" y apoyándola ante críticas, y habló también con ilusión de la boda con Gonzalo, posteriormente cancelada.
Esta semana, ante las cámaras de Europa Press, respondió a preguntas sobre el delicado momento que atraviesa la colaboradora de televisión tras conocerse la enfermedad de su nuera, Marina Romero.
Arantxa contestó que "ahora está un poquito más tranquila", aunque "ha pasado unas semanas muy malas, estando muy nerviosa, intranquila, triste". Y añadió: "Gracias a Dios, ha salido todo muy bien, que era lo importante, y ahora desea que los resultados sean buenos".
Marina ya está en casa
Además, ha asegurado que está "muy rodeada del cariño de sus amigas y de su familia, que en los momentos difíciles yo creo que es lo más importante". En cuanto a Marina, indicó que está mejor: "Ya está en casa con sus niños y su marido".
Por último, confió en que la boda de Makoke y Gonzalo pueda celebrarse en primavera. Su aplazamiento, en su opinión, está más que justificado. "Ante una cosa así, no hay nada que celebrar", expresó. No descartó que en mayo de 2026 la pareja pueda "celebrar por todo lo alto" ese amor.
Juegos, repostería y abrazos
Por su parte, Marina se mantiene activa en sus redes sociales. Esta misma semana publicaba unas bonitas fotos familiares con el siguiente texto:
"Hay cosas que hacemos sin pensar, por inercia, como leer un libro bajo la sombra en una tarde tranquila, preparar tortitas una mañana cualquiera, escuchar la risa de tus hijos mientras juegan, o simplemente tumbarte a mirar las nubes pasar. Pequeños gestos, tan normales que casi nunca los valoramos y ahí entiendes que lo simple nunca fue pequeño, lo esencial no estaba en lo extraordinario, sino en esos momentos sencillos que siempre estuvieron ahí, esperando a ser apreciados".
Fue hace una semana cuando Marina envió desde su cuenta de Instagram una declaración de amor a Javier Tudela revelando su delicada situación:
Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto.
Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento. El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro. Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir".
