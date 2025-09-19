Rosario Mohedano, muy tajante sobre la entrevista de Rocío Flores: "Yo creo que lo dejé bien claro"

Rocío Flores, después de un tiempo alejada de los focos, se sentó el pasado viernes en "¡De Viernes!" y concedió una de sus entrevistas más esperadas. En ella, la hija de Rocío Flores se sinceró sobre su familia y sacó las garras por su padre, Antonio David Flores, manteniendo varios desencuentros con Terelu Campos, amiga de su madre. Tras esta primera entrevista, la nieta de Rocío Jurado vuelve esta noche al programa de Mediaset para reencontrarse con Olga Moreno, exmujer de su padre, en plató.

El apoyo de Rosario Mohedano

El clan Mohedano ha apoyado públicamente a Rocío Flores tras su comentado paso por el espacio de Telecinco. Ahora, ha sido el turno de Rosario Mohedano de aplaudir a la hija de su prima tras su entrevista durante los Premios de la Revista Escaparate.

Rocío Flores De viernes

"Yo creo que lo dejé bien claro con una fotografía que puse en mis redes, aplaudiéndola hasta con las orejas. Totalmente de acuerdo con lo que dijo y de acuerdo con lo que se calló también, pero no estoy aquí para hablar de eso", ha sentenciado con rotundidad la hija de Rosa Benito. Aunque no ha querido entrar en más detalles sí ha asegurado que los Mohedano "sabíamos de antes" que Rocío Carrasco había prohibido a su hija que tuviese relación con ellos.

La evolución de Amador

El 17 de septiembre cumplió 72 años Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado sopló las velas alejado del foco mediático, solo y tranquilo, recuperándose todavía de su último ingreso de salud. Rosario, tras el aniversario más complicado de su padre, ha desvelado que "por supuesto" que lo felicitó. Sobre su mejoría, la cantante ha señalado que "llamadle a él, que él encantadísimo, vete a verlo que anda que no habéis estado haciendo guardia en su casa. Vais a verlo y habláis con él y os da la charla encantadísimo, pero está bien". "La salud es muy importante, teniendo salud se tiene todo", ha finalizado sobre el asunto.