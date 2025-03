Nadine, la cuñada de Susana Saborido, enfadadísima con ella por dar la espalda a su hermano

La historia se retuerce cada vez más. Si todo estalló a raíz de unos supuestos mensajes de Claudia Bavel con Joaquín Sánchez y el surgimiento de otras féminas, su cuñado ha terminado por hacer estallar todo. José Manuel Saborido, hermano de Susana, la mujer del futbolista, pronto quiso subirse al carro para señalar las presuntas deslealtades de su cuñado. Después fue él el señalado, pues parece que al salir en televisión todos sus enemigos han querido hacer como él y lavar sus trapos sucios en público.

Así lo hizo aquel que le reclama dinero y con el que ha tenido problemas con la justicia. También la exnovia, Ana Belén, que le acusa de presuntos malos tratos, entre otras cosas. La nueva en aparecer en escena es Nadine, la mujer de José Manuel, que sube a la palestra para defenderle de las duras acusaciones de la que fuese su amante y por la que terminó su matrimonio. La bebida también jugó un papel protagonista, como reconoce la esposa. Después le perdonó y vuelven a estar divinamente. Pero guarda reproches para la mujer de Joaquín.

La mujer de José Manuel Saborido saca las uñas por él

Nadine comienza que la relación con su marido se fue al traste por problemas normales, “hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero realmente ya lo que hace que hay una separación es por culpa de esta sinvergüenza”, señala a Ana Belén. “Porque eres una sinvergüenza, manipuladora y de lo peorcito que yo he visto en mucho tiempo”, continua. Algo de lo que no se dio cuenta su cuñada Susana cuando se separó de su hermano, que se hizo íntima amiga de la nueva novia. Eso no se lo perdona, aunque reconoce que su relación con ella ya era mala de antes “porque yo no le bailo el agua a nadie”.

La mujer de José Manuel Saborido tiene muchas quejas contra Susana. La que peor lleva es que se negase a ayudar a su hermano cuando tenía un problema con el alcohol. Ella se empeñó en hacerle ver que esto es un problema familiar, no exclusivo del matrimonio. La hermana no estaba dispuesta: “Ojo, que yo no le he pedido nunca ayuda económica para ayudarle a él, sino como hermana. El por qué no lo sé, no me entra. No entra en cabeza, es que no lo comprendo. Nos da la espalda y de ahí viene mi enfado con ella”.

El hermano de Susana Saborido, cuñado de Joaquín, se saca los ojos en pleno directo Mediaset

Contra Ana Belén, la amante enemiga de Saborido

La joven conectó con ‘TardeAR’ este martes para denunciar lo sufrido al lado del hermano de Susana Saborido. También para defenderse de lo que muestra el vídeo que se grabó en la casa en la que supuestamente fue agredida. Las acusaciones son cruzadas, desde que lo mostrado está manipulado a que ambos actuaron con supuesta violencia sobre el otro. También se habló de denuncias del pasado por violencia de género y otros asuntos con la justicia. Lo que se olvidó la novia de José Manuel es que ella también fue denunciada y perdió en su día.

“Lo que pasa con esta sinvergüenza en mi casa. Cuando ya te atacan a tus hijos, como ella me ha hecho a mí, que traigo aquí la condena.Una sentencia condenatoria por amenazas a mis hijos de muerte. Que está aquí el documento, que ayer se te pasó decirlo, que eso no lo cuentas”, le dice Nadine a la mujer que salió con su marido en una separación que tuvieron. A la misma a la que grabó junto a su marido para probar que sus acusaciones son falsas: “La loca perdía decía que la estaban matando, que la estaban pegando”. No logró impedir que Susana fuese a presentar la demanda contra su hermano.