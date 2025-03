El cuñado de Joaquín confiesa por fin el motivo de la traición a su hermana: "Me desvalijó la casa"

El cuñado de Joaquín Sánchez se quiso sumar al supuesto linchamiento que el futbolista ha recibido, desde que surgiesen distintas voces de mujeres. Féminas que dicen haber estado con él presuntamente a espaldas de su mujer, Susana Saborido, aunque hay incluso alguna que mantiene que ella era conocedora de todo. Esta es la misma versión que defiende José Manuel Saborido, su hermano y cuñado del jugador de Real Betis reconvertido en estrella de televisión. Eso sí, señalar al matrimonio y ponerles en jaque le ha salido muy caro, pues las miradas se han vuelto hacia él, acusándole de diversas polémicas. Esas a las que hace frente en ‘De viernes’, esta vez desde el plató, llevando consigo una carpeta repleta de documentos que le dejarían en buen lugar, frente a quienes le acusan incluso de ser okupa, entre otros turbios asuntos. “Sin miedo a nadie”, así dice acudir al programa de Telecinco en el que puso la vida de su hermana patas arriba la semana pasada.

Antes de acceder al plató, Bea Archidona le anuncia como el “protagonista de la semana”. A él se le dibuja una leve sonrisa. Después le pregunta si ha recibido algún tipo de presión para que frenase en su empeño de tirar de la manta y denunciar lo que en su día encubrió sobre su cuñado. Una traición que ha sido mal vista por el público, pero sobre todo por su familia: “Totalmente que sí. De hecho, mi cuñado Joaquín y mi hermana Susana no han querido que viniera aquí esta noche y lo han impedido por varios medios. De hecho, han utilizado a mi propio hijo, que me llamara, y aparte han bloqueado otras entrevistas con otras productoras y demás cosas. Ellos trabajan desde el silencio, por detrás, a través de comunicados y moviendo sus hilos como pueden”, denuncia. No han podido impedírselo y vuelve a la carga.

José Manuel ha tratado de eludir la pregunta clara que le han formulado los presentadores y todos los colaboradores en incansables ocasiones. Se andaba por las ramas y no quería entrar en materia al ser preguntado por el motivo real que le ha empujado a traicionar a su hermana y su cuñado. Después de ir a publicidad, finalmente ha pasado por el aro: “No me hablo con ella desde 2023 cuando sucedió un hecho muy desagradable. Fue a visitarme cinco minutos por limpiar su conciencia, pero jamás me ha llamado para preguntarme cómo estaba. Joaquín tampoco me dijo nada”, llega a decir. Aunque antes eran inseparables, no especifica por qué se rompió esa cercanía. Después termina por contextualizarlo un poco más, aunque los colaboradores pierden la paciencia con él: “Una chavala me dio una paliza, mi hermana se puso de parte de esa chavala cuando apenas la conocía y encima planeó el robo de mi casa y me la desvalijaron. Está denunciada, está todo grabado en vídeo, no lo sabían”.

Pese a su versión, José Antonio León le recuerda que en realidad esa “chavala” le ha denunciado a él por violencia de género, algo que finalmente reconoce, pero con matices: “Se me ha acusado de que tengo condenas y es mentira. Tengo una denuncia”. Y vuelve a la carga contra su hermana Susana, manteniendo que todo es un complot contra él por su parte: “Ella lo que quería era fastidiarme y joderme la vida. Organiza con esta chavala y le paga un camión para destrozarme la casa. Cuando mi hermana se entera de que yo había vuelto con mi mujer y mis hijos entra en cólera. Estuve seis meses separado de mi mujer y me enrollé con esta chica. Mi hermana no quería que volviera con ella”.