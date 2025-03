El hermano de Susana Saborido, cuñado de Joaquín, se saca los ojos en pleno directo: "¡Estoy ciego!"

La polémica que hace semanas sacudió a Joaquín Sánchez y a Susana Saborido por los mensajes subidos de tono entre el exfutbolista y Claudia Bavel, creadora de contenido erótico, ha pasado a un segundo plano. La entrada en escena de José Manuel Saborido, cuñado del exjugador del Betis, ha desviado el foco hacia él y a su complicada relación con su expareja, Ana Belén, después de que se hicieran públicas unas imágenes que recogen un brutal enfrentamiento entre ambos.

El hermano de Susana Saborido visitó ayer el programa de Cuatro “Código 10” para ofrecer su punto de vista sobre lo ocurrido y defenderse de las múltiples acusaciones que estos días han circulado sobre él. Se ha llegado a poner en tela de juicio su condición de invidente, un cuestionamiento que ha ofendido profundamente a José Manuel, que no dudó en demostrar muy gráficamente que es ciego desde hace más de 30 años…

El cuñado de Joaquín se saca los ojos en pleno directo

El hermano de Susana Saborido llegó a alterarse en demasía en un punto de la entrevista, quejándose del señalamiento al que ha tenido que hacer frente los últimos días. “Me han acusado de estafador, de que vivo de okupa en mi propia casa, hasta de estafador... yo no tengo ninguna condena, no como ella, que tiene dos”, comentó.

Como se ha mencionado anteriormente, lo que más ha molestado al cuñado de Joaquín Sánchez es que se cuestione que es invidente. Para demostrarlo, se sacó las prótesis de ojos en pleno directo, dejando al descubierto sus cuencas vacías. “Estoy cansado, porque se ha puesto en tela de juicio hasta que soy ciego. ¡Ana Belén, que soy ciego! ¿No te dabas cuenta cada noche?”, gritaba durante la surrealista escena.

Un momento de lo más comentado en redes sociales y que dejó en shock a los espectadores, empezando por los presentadores, Nacho Abada y David Aleman, que se quedaron sin palabras.

La situación de Joaquín y Susana Saborido

Cuando estalló la polémica sobre los mensajes de Claudia Bavel, se llegó a anunciar que Susana Saborido había pedido la separación a Joaquín Sánchez. Se habló de que el matrimonio atravesaba una profunda crisis que, a juzgar por las imágenes que han visto la luz estos días, han logrado superar.

Tal y como han recogido las cámaras de “Europa Press”, el exfutbolista y su esposa siguen viviendo bajo el mismo techo en su casa familiar de Sevilla. Un sonriente Joaquín Sánchez esperaba a Susana Saborido dentro del coche, al que ella ha accedido sin contestar a las preguntas de la prensa. Una imagen que deja claro que no ha habido separación y que el matrimonio está intentando recomponerse tras la tormenta.