Naty, la musa de Frank Rainieri, el «dueño» de Punta Cana

Naty Abascal, coronada como la mujer más elegante de nuestro país, es todo un referente en Punta Cana. La musa de Valentino y Óscar de la Renta, entre otros, viajó la semana pasada hasta la isla caribeña para preparar el fiestón de cumpleaños de entino y Óscar de la Renta, entre otros, viajó la semana pasada hasta la isla caribeña para preparar el fiestón de cumpleaños de , el Rey Midas de Santo Domingo: el millonario, íntimo amigo de la celebrity, considerado el décimo hombre más rico de la isla, con un patrimonio, según Forbes, de unos 950 millones de euros. La Casa Grande de Corales, un destino paradisíaco a orillas del mar, cuyos dueños crearon lo que hoy conocemos como Punta Cana, se ha convertido en el mejor refugio de Naty en los últimos tiempos. La misma modelo cuenta que aún recuerda los tiempos en que «Punta Cana era una selva, y se fueron adaptando los conceptos de arquitectura». Y así fue haciendo una colección de publicaciones con una selección de las mansiones más fascinantes de Punta Cana, que la misma Naty testó por temporadas y le dio el nombre de «Tropical Living: Dream Houses in Punta Cana de Rizzoli». Desde que su amigo Óscar de la Renta le encargó el marketing de Punta Cana Resort Naty es asidua. Cuando en el refugio dominicano entran en escena Óscar de la Renta y Julio Iglesias invirtiendo grandes cantidades de dinero y residiendo largas temporadas en sus mansiones, Naty fue una más. La región ha pasado de 4.000 habitantes a 50.000 en estos 55 años.

Si el huracán Melissa no lo impide, Frank Rainieri Marranzini fundador y presidente del Consejo Directores de Grupo Puntacana, tenía previsto congregar en la fiesta de su 80 cumpleaños a la familia Clinton y otras personalidades mundiales. Al cierre de esta edición, para la fiesta se prohibieron los móviles y acudió para dar sabor un cocinero marbellí llamado Francisco.

Naty figura en un lugar privilegiado entre las 650 personas que estarán en el evento en una enorme carpa colocada en la isla. Para ello viajó el pasado sábado a la isla para alojarse en casa de Paola Ranieri, hija del magnate dominicano. Hizo su trayecto en el vuelo de Air Europa UX33 de Madrid a Punta Cana con la alcaldesa del municipio de Higüey, en la provincia La Altagracia, Karina Aristy. Ambas se mostraron las fotos de hijos y nietos. Por cierto, recordar aquí que Mar Flores se refugió en esta isla por cortesía de su gran amigo Frank Rainieri.