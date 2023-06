Nicolás Coronado: “Mi padre me ha enseñado a ir de frente, en la vida y en el amor”

Actor, modelo y pintor, Nicolás Coronado (Madrid, 1988) es un artista en todos los sentidos. Siendo solo un bebé, ya cautivó al público protagonizando la portada del disco de su tío Miguel Bosé, «Los chicos no lloran», con una tierna imagen. Tras estudiar Bellas Artes y Comunicación Audiovisual y prepararse para el mundo de la interpretación, donde le hemos podido ver en películas y series como «Tierra de lobos», «Águila Roja» o «Valeria”», el hijo de José Coronado y Paola Dominguín también tiene tiempo para desarrollar su faceta como emprendedor.

Y es que a sus 35 años, se encuentra poniendo en marcha una clínica de fertilidad natural mientras trabaja como reportero en el programa «Ahora o nunca» de TVE, cadena en la que le vimos participando en la quinta edición de «MasterChef Celebrity». Y por si fuera poco, también ofrece talleres de crecimiento personal en sus redes sociales ante más de 100 mil seguidores.

Hace más de cuatro años se mudó al campo, en Toledo. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión?

Siempre he sido muy amante del mundo animal y de la naturaleza, por lo que en un momento de mi vida lo vi clarísimo. Uno se queda en la ciudad pensando que es ahí donde van a estar las oportunidades, pero te estas perdiendo otras que a lo mejor son más intangibles o menos remunerables, y no por eso menos importantes.

Nicolás Coronado Instagram

¿Con cuántos animales convive? Tiene incluso gallinas.

Tengo nueve perros y nueve gallinas. En su día tuve tres cabritas, pero ya he llegado a mi cupo. Admiro muchísimo a todos los que se dedican a cuidar a los animales, y lo que más me gustaría en la vida es poder ayudarles o poder montar yo una protectora, una reserva o algo para el mundo de los perros, que es con lo que me siento conectado.

Desde allí le vemos como influencer ofreciendo meditaciones guiadas. ¿Cómo empezó?

Desde los 11 años me ha llamado la atención el tema del crecimiento interior y espiritual. Al final, yo que soy creyente de un ciclo de reencarnaciones, creo que el trabajo que hacemos en una vida lo continuamos en la siguiente.

Y no solo comparte consejos sobre la vida en redes sino que siempre ha sido muy natural al hablar de sus crisis personales.

No tengo tabúes a la hora de hablar de nada porque creo que mi experiencia también puede sumar y aportar a otros. Ahora estoy escribiendo un libro de gestión emocional para compartir las herramientas que a mí me han servido. Pero voy sin prisa porque tengo muchos frentes abiertos.

La interpretación es uno de ellos. ¿Tiene algún proyecto a la vista? ¿Con quién le gustaría trabajar?

Ahora mismo hay un par de castings que todavía están en el aire. Lo cierto es que, si pudiese elegir, me encantaría trabajar con Christopher Nolan. Estoy abierto a todo tipo de cine pero es cierto que me gusta el mundo de la ciencia ficción y las películas disruptivas y originales.

En el cine ha dado vida a su abuelo, el torero Luis Miguel Dominguín. ¿A qué otro personaje le gustaría interpretar?

A nivel histórico, Rasputín siempre me ha llamado mucho la atención porque lo que sabemos de él es muy contradictorio. Hay tantas luces y sombras en torno a ese personaje que creo que daría para una gran película.

Comparte profesión con su padre, José Coronado. ¿En qué se parece a él?

Yo creo que, no solo en lo que más me parezco, sino también lo que más valoro y le agradezco, es el haberme inculcado la transparencia, la honestidad, el ir de frente. Tanto en lo profesional como en la amistad y en el amor. Por ejemplo, nunca me ha gustado el ligoteo porque con mis parejas me gusta ir de frente, que esté todo sobre la mesa.

José Coronado junto a su hijo Nicolás GTRES

Hablando del tema: ha conseguido que su novia Natalia se traslade a vivir con usted al campo. ¿Cómo lo lleva ella?

Al final era cuestión de tiempo porque ella también tiene una conciencia espiritual muy despierta. Es profesora de yoga, de meditación, y me la ha enviado el universo para que no me relaje porque a veces me da mucha guerra (risas), pero es para mi mayor bien.

Hace años dijo que no tenía intención de casarse. ¿Lo mantiene?

Sí, creo que eso es algo muy antiguo. Lo veo como un cliché.

Natalia Moreno y Nicolás Coronado Instagram

¿Y se ha planteado ampliar la familia?

Eso es otra cosa que la vida dispondrá. No me cierro a nada pero tampoco lo tengo en mente.

Sabemos que está trabajando en una clínica de fertilidad natural, ¿cómo va el proceso?

Empecé hace años mi carrera como emprendedor y ahora estamos poniendo en pie un sistema de fertilidad natural que se llama Femeninus. Lo conformo junto a cinco mujeres y trabajamos con una farmacéutica que lleva muchos años ayudando a muchas mujeres a ser madres a través de vías naturales como la alimentación y el yoga hormonal. Vamos a empezar por fertilidad y la idea es, después, cubrir también embarazo, maternidad consciente, crianza, antiaging y menopausia. Estoy muy ilusionado con este proyecto.

Otra de sus ilusiones es la pintura. ¿Diría que su vena artística viene de parte de su madre? ¿Qué ha sacado de ella?

Pues sí, aunque es verdad que ella nunca ha cogido el pincel, es más de dibujo. Una palabra que le pongo a mi madre es dulzura, y siento que a mí me han educado y enseñado desde esa dulzura.

Nicolás y Alma junto a su madre, Paola Dominguín Instagram

También es muy bueno imitando a su tío, Miguel Bosé. Así lo vimos con su actuación en ‘Tu cara me suena’. ¿Qué le pareció a él?

Le hizo mucha gracia. Se lo compartí por un mensaje y nos comunicamos en el mundo de los emoticonos. Para mí fue un reto superado porque nunca había cogido un micrófono para cantar. Y quién sabe si en una próxima edición estamos ahí cantando..

¿Cuál es su mayor sueño a nivel personal y a nivel profesional?

A nivel personal es poder brindar mucha ayuda y dejar huella en esta vida. Que, aunque yo me vaya, lo que haya dejado aquí siga funcionando. A nivel profesional, me encantarían dos cosas: en el mundo de los perros, poder brindar una reserva con una financiación increíble que no hubiera un perro abandonado en España; y, por otro lado, me encantaría ver que el mundo del toreo se queda como algo que estuvo bien, pero que ya fue. Creo que al final evolucionamos y que no puede existir eso a día de hoy.