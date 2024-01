Nuevo varapalo para Ana María Aldón: obligada a cerrar su tienda de ropa

Nuevo varapalo profesional para Ana María Aldón. Según ha adelantado "Semana" en exclusiva, la diseñadora de moda ha tenido que cerrar su tienda de moda. En noviembre de 2023 la televisiva estrenó su página de web online para vender sus creaciones, un proyecto muy ilusionante que ha tenido que dejar a un lado durante un tiempo. Tal y como ha desvelado el anterior medio citado, Ana María ha se ha visto obligada a abandonar su empresa temporalmente por su entrada a "GH Dúo".

Fue la propia televisiva la encarga de revelar esta decisión a "Semana" por su participación en el reality de Telecinco, ya que no puede hacer frente a todos los pedidos online. Por el momento, la web se encuentra parada y en mantenimiento. "Ya no se pueden hacer pedidos porque entro en "GH" y no hay nadie en la tienda, solo trabajo yo. A la vuelta voy a venir súper cargada de energía y con más ganas que nunca", declaró la propia Ana María Aldón a la anterior revista citada.

Ana María Aldón cierra su tienda de ropa online Web de Ana María Aldón

De hecho, si entras a la web online e intentas hacer un pedido online, se puede leer un cartel de "cerrado por mantenimiento". Finalmente, a pesar de ser el proyecto profesional más emocionante de su vida, ha tenido que dejarlo apartado para poder participar en "GH Dúo". Cabe destacar que incluso la ex de Ortega Cano se planteó abandonar su carrera televisiva para centrarse exclusivamente en su faceta empresarial. "Quiero dedicarme a lo que yo conozco, el mundo de la moda, patrones, tejidos. Ayudar a otras personas que buscan la ayuda en mí", confesó en "Fiesta".