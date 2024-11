Omar Sánchez estalla contra su ex, Marina Ruiz

Marina Ruiz ha emitido un comunicado en su perfil de Instagram en el que arremete directamente contra la influencer Marina Ruiz, con la que mantuvo una relación. La andaluza ha conseguido sacar de sus casillas al surfero que ha respondido a sus últimos movimientos.

A través de su canal de difusión en Instagram, Omar se defiende de las acusaciones y pasa al ataque: "Me llegan mensajes diciendo que ¿yo hablo de mis ex? Es muy fuerte esto... cuando tú, Marina, te haces un episodio hablando de mí, un documental, otro mtmad, etc. Y, encima, durante semanas, contestando a gente diciendo cosas inciertas y falsas sobre mí", ha comenzado su queja en redes sociales.

"Yo no necesito hablar de nadie, y menos de ti... Una persona que ha estado conmigo por interés y en el momento que ya no te servía, adiós. Como has hecho con todos tus ex. Que si quieres hablar, habla. No tengo que esconder nada, que yo también podría decir muchas cosas y no lo hago. Porque, ante todo, tengo respeto y educación y no todo vale por dinero", ha continuado.

Además se ha pronunciado sobre sus intenciones con una chica en la Feria de Sevilla: "Ella comentó que en la feria de Sevilla estuve ligando o algo por el estilo con una chica... es incierto y mentira. También tengo las pruebas. Todo cae por su propio peso y se ve el tipo de personas que son", ha zanjado el asunto el exmarido de Anabel Pantoja.