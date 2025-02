Omar Sánchez se posiciona en contra de Anabel Pantoja por su actitud

Anabel Pantojaha preocupado mucho a su entorno desde que comenzase su calvario médico y judicial. Su pequeña Alma tuvo que permanecer ingresada durante 18 días en el hospital, para después regresar a casa con sus padres en calidad de investigados. El TSJC emitió un comunicado para informar que la influencer y su pareja, David Rodríguez, estaban siendo objeto de estudio por parte de la justicia para determinar el origen de las lesiones que presentaba su hija. Ahí siguen, entre abogados y rodeados de prensa. De esto último se queja mucho ella, llegando incluso a protagonizar enfrentamientos con los reporteros cuando desea tranquilidad, aunque recurriendo a ellos cuando lo que busca es propagar su mensaje o promoción. Esto le ha valido un sinfín de críticas, incluso de sus propios amigos que entienden el estrés por el que pasa, aunque no justifican tanto su actitud frente a los periodistas. Sobre esto ha sido preguntado también su exmarido, Omar Sánchez, quien ha estado este tiempo siguiendo muy de cerca su situación.

Anabel Pantoja, muy nerviosa en el aeropuerto de Sevilla Gtres

Omar Sánchez también ha rehecho su vida más allá de sus cuatro meses de casado con Anabel Pantoja. Probó suerte con Marina, pero no cuajó, para ahora intentarlo con una joven de rubios cabellos. Ahora, aprovechando que ha acudido al cumpleaños de Gloria Camila, se ha enfrentado a las preguntas más incómodas, aunque atiende a todas ellas con una sonrisa. Ha cambiado de idea y ahora prefiere mantenerse alejado de todo lo que tenga que ver con su ex. No quiere entrar en polémicas y tan solo se ha pronunciado en redes sociales para dar apoyo cuando consideraba que era necesario. Mientras tanto, silencio: “No voy a decir nada, la verdad, no me corresponde y ya está”, zanja cualquier pregunta sobre quien fuese su esposa.

Anabel Pantoja se casa con Omar Sánchez. GEN GTRES

Sí que ha hablado un poco más al entrar a valorar la actitud que ha desplegado Anabel Pantoja ante los reporteros: “Sinceramente, no he visto nada. Tampoco te respondería, porque ya eso es algo privado de ella. Yo trato bien a la prensa y ya está. Agradable y con educación y ya está”. No quiere opinar, pero al final sí que se posiciona y deja clara que su postura es más cercana a los periodistas que a la adoptada por ella. Más rotundo y sin dejar nada a interpretaciones ha sido Omar Sánchez cuando le ha llegado el turno de defenderse. Ahora que se está buscando el topo que filtra información sensible de la pareja a la prensa, el surfista deja bien claro que él no tiene nada que ver: “Solo me faltaba”, sentencia. Hay quien señala a Raquel Bollo, mientras que otros apuestan por Mariló de la Rubia, quien fuese íntima amiga de Isabel Pantoja y también de su sobrina, además de compañera del propio David.