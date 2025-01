Óscar Casas define a su novia, Ana Mena: "Es maravillosa"

Es la primera vez que Óscar Casas habla sobre la cantante Ana Mena, con la que mantiene una relación desde hace algunas semanas. La pareja era sorprendida a mediados de diciembre besándose en plena calle en Madrid. Unas fotos que destapaban el romance. El actor acudió al concierto que la artista ofrecía hace unos días en el Wizink Center de Madrid y que cerraba su gira Bellodrama Tour y su hermano confirmaba lo evidente con un "los han pillado".

Tras su regreso de una escapada familiar por Navidades, Óscar Casas ha revelado a Europa Press que "ella es increíble, es espectacular". Además ha destacado que prefiere no poner etiquetas a su relación simplemente porque "no me termina de gustar hablar de mi vida privada, la verdad. Cuando era más joven sí que lo compartí más y ahora me he dado cuenta que es mejor. Pues no hablar mucho, ir poco a poco y ella es maravillosa". La familia Casas al completo voló hasta un resort de lujo en Punta Cana donde han disfrutado al máximo del sol y el buen tiempo, lo que les ha permitido realizar multitud de actividades al aire libre como el golf y la playa, tal y como hemos visto en el Instagram de Sheila Casas.

Mucho menos discreto se ha mostrado para hablar de la relación de su hermana Sheila con Álvaro Muñoz Escassi confirmando que "están a tope".