Pablo Motos se pone filosófico nadando entre tiburones

Pablo Motos está acostumbrado a conectar con el público cada día desde su templo televisivo, ‘El Hormiguero’, uno de los espacios con más éxito de Antena 3. Pero ahora no puede mantener al día a sus fieles desde plató, por lo que hace lo propio a través de sus redes sociales. Y ha conseguido el mismo efecto: dejar a todos con la boca abierta. Al presentador le encanta quemar adrenalina y no solo a través de los retos que propone su equipo a las estrellas que acuden a su llamada, sino también en sus propias carnes.

Así lo ha demostrado el comunicador con un vídeo que ha quitado el hipo a propios y extraños, al verle nadando sin miedo aparente entre tiburones. Una aventura así no iba a quedársela para él, a pesar de que es conocida su discreción más allá de los platós. No quiere que le sigan los pasos o que sus movimientos sean motivo de comentario popular, pero esta vez ha hecho una excepción para presumir de un planazo no apto para cardiacos. Y es que en sus espectaculares vacaciones ha tenido oportunidad de nadar entre inmensos tiburones ballena en su propio entorno natural. Una experiencia que le ha encantado.

Pablo Motos, entre tiburones ballena

Haciendo snorkel entre tan majestuosos animales que pueden alcanzar hasta los 12 metros de longitud, el presentador parece no sentir el más mínimo temor ante su presencia. Es más, para él estar en su hábitat como si de uno más se tratase, aunque de tamaño reducido, le ha supuesto una experiencia que guardará de por vida en su memoria: “Os comparto este momento tan emocionante. Cuando compruebas la potencia de la naturaleza, te sientes a la vez insignificante, vulnerable y feliz”.

Como cabría esperar, en cuestión de minutos su publicación se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales, llegando a ser viral entre sus seguidores. Y es que sus fans no salen de su asombro al verle realizar tal proeza, a pesar de que conocida es su pasión por los deportes de riesgo y estar en contacto pleno con la naturaleza. Le gusta quemar adrenalina, vivir la vida al máximo y no privarse de ninguna experiencia si con ello alimenta el alma con vivencias que le hacen sentirse vivo. Y el verano es quizá el mejor momento para poder cumplir sus propias metas, al poder aparcar la rutina y entregarse de lleno a sus pasiones. Entre ellas, también, por su puesto, su familia.

Pablo Motos está recargando pilas de cara a la próxima temporada de ‘El Hormiguero’, después de una muy intensa que llegó a su final el pasado 1 de julio. Para él, todo un éxito el de los últimos meses, no solo en audiencia, sino también en la importante tarea de entretener al público y ser el líder indiscutible de su franja televisiva. ¿Cuándo regresa a Antena 3? Él mismo ya lo ha confirmado: “Gracias por lo bonita que ha sido esta temporada. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos el 1 de septiembre. No me falléis”.