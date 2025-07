'El Hormiguero' se despidió el pasado 1 de julio de este curso televisivo con el honor de ser el programa más visto en nuestro país, con una cuota media del 15,3%, siendo 90 veces el espacio televisivo más visto del día, cosechando una media de 2 millones de espectadores siendo las entrevistas más vistas de esta temporada número 19 las realizadas a Lamine Yamal(23,3% y 3,1 M), la entrevista a Victoria de Marichalar(23% y 2,9 M), Arturo Pérez-Reverte(19,2% y 2,7 M), la visita de Mariano Rajoy(18,7% y 2,5 M) y Carolina Marín(22,3% y 2,5 M). Su maestro de ceremonias, Pablo Motos, ha aprovechado este pequeño parón estival para sincerarse en podcast número 1 de Emprendimiento y Crecimiento, 'Tengo un Plan', en el que confesó como fueron las dos veces en las que se arruinó por completo y como ha vivido desde dentro la batalla televisiva en el access prime time con 'La Revuelta' de David Broncano, que tras algunas semanas de disputa, 'El Hormiguero' demostró su poderío televisivo venciendo con cierta facilidad esta contienda de la pequeña pantalla.

Un ganador nato

Pablo Motos ha cerrado la temporada número 19 de 'El Hormiguero' con datos que consolidan al programa como el más visto de la televisión española, logrando una media de 2 millones de espectadores y un 15,3% de cuota frente al 13,6% de 'La Revuelta', su principal rival. “Estoy muy contento con la audiencia, con los patrocinadores y con la calidad”, afirmó el presentador en el podcast 'Tengo un plan', donde también celebró que esta temporada ha superado en datos a la anterior. “Hemos hecho unos programas increíbles. A mí me gusta ganar”, sentenció. El formato de Antena 3 ha liderado en 111 de sus 158 emisiones, y ha vencido a David Broncano en 105 de sus 149 duelos televisivos, especialmente en este 2025 donde su porcentaje de liderazgo sube hasta el 86%. Motos, orgulloso del trabajo del equipo, destacó que “lo más inteligente en esta vida es saber marcharse a tiempo”, aunque también dejó claro que aún no está pensando en retirarse: “Cuando acaba una temporada, no piensas en nada más. Voy más a lo que venga”. A sus 58 años, el valenciano reconoce que su motivación sigue intacta, y aunque no descarta explorar nuevos formatos, como las conferencias, su vínculo con el programa parece firme: “Después de 19 años, sigo teniendo ideas. Me gustaría probar otras cosas, pero no siento que sea el momento de irme”. De momento, su intención es disfrutar de las vacaciones con la tranquilidad del éxito en la mochila.

En un tono más personal, Pablo Motos también se sinceró sobre su difícil relación con el dinero en el pasado, revelando que llegó a arruinarse en dos ocasiones antes de alcanzar el éxito con 'El Hormiguero'. “No te lo recomiendo, porque es horroroso la primera vez que te arruinas”, aseguró. La primera fue tras una estafa vinculada a la publicidad en radio. “Pasé de ganar 600 euros a 20.000 de golpe. Firmé una publicidad nacional sin saberlo y cuando el tipo desapareció, me quedé con una deuda de 35 millones de pesetas”, explicó. La segunda quiebra vino en 2008, cuando decidió invertir en Bolsa justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. “Me levanté un día y había perdido el 75 % de mi inversión. Aprendí que yo no sé ganar dinero en Bolsa”, reconoció con honestidad. Estas experiencias marcaron su visión del éxito y el trabajo: “El dinero rápido es muy peligroso”, advirtió. A pesar de estos altibajos, el presentador destaca la importancia de mantenerse activo: “Una cosa es tener vacaciones, y otra es no volver nunca más al trabajo. El precipicio es gigante”. Por eso, aunque coquetea con la idea de dar charlas o explorar nuevas vías profesionales, su verdadera vocación sigue ligada al plató. Motos ha aprendido a base de golpes que la constancia y la autenticidad son más rentables a largo plazo que cualquier fórmula rápida.