Paco Arango anuncia boda por sorpresa con Begoña Aguilera

Paco Arango es extraño que protagonice titulares que vayan más allá de sus negocios y, sobre todo, de sus iniciativas solidarias. Es músico, guionista, director de cine y filántropo, motivo por el que ha conquistado los medios en muchas de sus aventuras, promocionando sus proyectos cinematográficos, siempre en busca de remover conciencias, ayudar a los más desfavorecidos y cambiar el mundo para que sea un poco mejor. Se ha volcado con todos por su vis altruista, pero ahora anda entretenido cumpliendo otros sueños. Y es que acaba de anunciar su boda con la que considera su “alma gemela”, Begoña Aguilera.

El director de cine tiene muy buenos amigos en el ‘star system’ patrio y también rostros conocidos con los que ha trabajado y estrechado lazos. De ahí que se espera que su enlace sea un desfile improvisado de famosos, a los que un día convocó para que les ayudase en sus proyectos solidarios y ahora los reúne para que sean testigos de su mágico día. Y es que prepara darse el ‘sí, quiero’, con su novia Begoña, experta en fondos de inversión, con la que lleva ya unos años compartiendo sus días, seguro de que es la mujer de su vida.

Paco Arango, feliz al anunciar su boda con Begoña Aguilera

El cineasta reconoce haber tenido sus reparos a la hora de pensar en el matrimonio. Sin embargo, al estar convencido de que ha encontrado el amor verdadero, también entiende necesario celebrarlo y hacer testigo a los suyos de su felicidad: “Estoy muy feliz porque yo a estar alturas no me lo esperaba”, reconoce el empresario, que a sus 59 años se estrenará como esposo. Un momento de alegría, en el que también pesan las ausencias, especialmente el de su madre, en un día tan señalado como el que será el de su boda.

Paco Arango y Begoña Aguilera Gtres

“Mi madre, que murió hace tres años, me dijo ‘Paco, búscate una vasca que te cuide’, porque ella era vasca… Me la mandó mi madre desde el cielo”, mantiene el responsable de la Fundación Aladina, que hará caso a su madre en la elección de su compañera de vida. Y es que cree que ella medió desde el cielo para ponérsela en su camino. Es quizá por eso que en el cuello de Begoña se pueda ver luciendo el colgante que el filantrópico le regaló a su madre. Un corazón abollado de Christie’s que lleva su futura esposa como símbolo del regalo que su madre le hizo: “Veo la mano de mi madre todo el tiempo y eso me hace feliz”, asegura a ‘El Mundo’.

Como cabría esperar dada su discreción, Paco Arango no busca grandes festejos para celebrar su unión. En un primer momento está manejando la idea de pronunciar sus votos y dar el ‘sí, quiero’ a su amada tan solo con los testigos, para después festejar más adelante con el resto. Está pensando en una ceremonia tranquila, íntima, rodeado tan solo de su familia y sus amigos más próximos para brindar ya como marido y mujer. Una nueva etapa en su relación, después de lo bien que se han complementado estos años como pareja. Algo de lo que ha presumido el empresario siempre, como así hizo en ‘Vanity Fair’: “He encontrado a mi partner. Se dedica a fondos de inversión. Es muy inteligente, humana. Hablamos el mismo idioma, tenemos mucha suerte de habernos conocido”. Ahora le colocará la alianza y le jurará amor eterno.