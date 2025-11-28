Amador Mohedano subraya el error de su hermana que da el poder a Rocío Carrasco

Amador Mohedano tiene de nuevo fuerzas para presentar guerra a sus enemigos. Después de un revés de salud que preocupó a todos y que le hizo centrarse en recuperarse, ahora que ya lo ha hecho regresa con ansias de batalla. Así lo ha hecho al conceder una nueva entrevista en la que pone en la diana a su sobrina, Rocío Carrasco. Esta vez los reproches no vienen por cuestiones íntimas, por sus lazos familiares rotos, sino por la herencia de su madre. Aunque han pasado casi dos décadas desde que falleció Rocío Jurado y se repartió su patrimonio, su hermano y quien fuese su manager denuncia el error garrafal que se cometió.

El exmarido de Rosa Benito siente que ha salido mal parado en el reparto del ingente patrimonio que atesoró su hermana con su voz. Así se lo dejaba claro en ‘JuanVlog’: “Si tú eres un borde con tu hermano o con tu hermana… tu hermana a ti no te deja una nave industrial de 1.600 metros en Madrid, ni te deja una finca en Chipiona, ni a mi hijo le deja una nave también al lado”, dice. Pero, aunque se llevó su parte, reclama los derechos de autor y de imagen de la cantante, los cuales fueron a parar a manos de la heredera universal: su sobrina.

Amador Mohedano, en pie de guerra por la herencia

Casi dos décadas y cómo se hicieron las cosas siguen removiéndole. Siente que no se valoró su trabajo, al servicio de la artista y que “los derechos de autor y los royalties y todo eso” deberían estar a su nombre: “Si tener yo una cláusula por parte de mi hermana donde dijera que todo eso yo lo supervisara con mi sobrina, con la heredera universal. La Carrasco no ha visto, ni ha mirado, ni ha vivido, ni ha viajado, ni nada… el que lo ha hecho he sido yo, el que ha peleado con las compañías de discos, con las multinacionales, el que ha elegido las fotos de todas las portadas y todo eso. Soy yo”.

Amador Mohedano en una imagen de archivo Gtres

Por eso cree que lo justo hubiera sido que “se podía haber puedo heredera universal mi hija, pero en esto de los derechos del disco, fotos y material mío, supervisado por mi hermano Amador”. Pero no sucedió. Ahora subraya de nuevo el error cometido por Rocío Jurado a la hora de redactar sus últimas voluntades. Ahora matiza un poco sus palabras y en conversación con ‘El tiempo justo’, lo que era una exigencia se ha convertido es una petición o mera sugerencia. Mantiene que “mi hermana ahí cometió un pequeño error”, al no dejarlo por escrito, pero que Rocío Carrasco podría consultarle su opinión en cuestiones del museo, pues él conoce muy bien todo el material y la intrahistoria que esconde cada objeto.

“El que ha llevado la carrera de Rocío Jurado he sido yo siempre, entonces, siempre he dicho que, aunque mi sobrina sea la heredera universal, que cuente conmigo para una selección de material, revisar un poco los royalties que le han llegado. Decir ‘Oye tito, mira, que me ha llegado… ¿qué te parece? Mira esta foto me ha gustado muchos…’. ¡Una opinión! Eso no es una obligación ni nada, es una recomendación que hubiese hecho”, recalca, subrayando que ni su sobrina ni Fidel Albiac conocen el material que se traen entre manos. Pero lo que más le molesta es que “no tengo derecho ni a hacer aquí en Chipiona una fiesta con la imagen de Rocío”. Algo que su sobrina se lo impide y que, en su opinión, “va en contra de la cultura de España”.