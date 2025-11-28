Eugenia Martínez de Irujo lo da todo en su fiesta de cumpleaños: todas las fotos

Esta semana es para celebrar. Al menos sí en el seno de la familia que un día formaron Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera. Mientras que el diestro está inmerso en el bautizo de su tercer hijo junto a Lourdes Montes, su exmujer está también en modo festivo. Y es que ella está ya de celebración con motivo de su 57 cumpleaños. Este miércoles 26 de noviembre sopló las velas en su tarta, aunque no convocó a sus amigos hasta ahora, aprovechando la llegada del finde y la posibilidad de trasnochar sin remordimiento.

Así se ha entregado la duquesa de Montoro a una fiesta junto a sus incondicionales, donde no podía faltar su marido; Narcís Rebollo. Unos festejos por una nueva vuelta al Sol que ha emplazado en Málaga, en uno de los locales de confianza de la aristócrata y su troupé. Se citaron en Sushita Chinitas, un restaurante en el que dieron buena cuenta de la propuesta gastronómica de la región, mientras regaban sus cuerpos con cócteles y refrigerios. Así se dio forma a una colección de fotografías que dejan pistas de lo bien que se lo han pasado.

Eugenia Martínez de Irujo en su fiesta de cumpleaños Instagram

El fiestón de cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo

La hija de la desaparecida duquesa de Alba quiso apostar en su gran noche por la elegancia que ofrece el negro. Así apareció frente a sus invitadas ataviada con un favorecedor vestido de punto negro con raya en color marrón, a juego con las botas con las que rompía la monotonía. Su atuendo deja clara que su intención era comerse la noche, disfrutar al máximo de la buena compañía y no mirar el reloj hasta que el cuerpo pida un descanso.

Y así lo hicieron, a juzgar por las imágenes que han compartido en redes sociales y que han ayudado a imaginarnos lo bien que se lo pasaron, entre cócteles, muchos bailes y chanzas. Por ejemplo, el hecho de que Eugenia coincidiese en su look con una amiga, algo que se tomaron a broma.

Eugenia Martínez de Irujo en su fiesta de cumpleaños Instagram

Para la ocasión, reservó un espacio en el citado restaurante para saciar el apetito de sus amigos. Después les sorprendió con una actuación inesperada, contratando a los artistas Tomasito, Fernando Soto, Mara Rey, Sandra Rincón y Rafael Sordera para amenizar la velada y poner a bailar a los invitados. Lo consiguieron y se convirtieron en el alma de la fiesta, con perdón de la protagonista, que se dejó jalear por su familia y amigos en su gran día.

Tana Rivera abrazando a su madre, Eugenia Martínez de Irujo Instagram

También, por supuesto, por su hija Tana Rivera, que no se perdió el sarao. Tampoco el bautizo de su hermano pequeño, que le sitúa en la iglesia de Santa Ana, en el barrio de Triana de Sevilla. Ha cumplido con todo.