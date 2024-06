Padre Ángel: "Tras la operación de hernia, los médicos me recomiendan que viva como un señorito"

Recién operado de una hernia, el padre Ángel, alma mater de "Mensajeros de la paz", se recupera favorablemente tras la intervención y nos asegura que "me encuentro bien y con mucho ánimo".

- ¿Le molesta que algunos medios de comunicación hayan publicado noticias un tanto alarmantes sobre su estado de salud?

- No hago caso a esas cosas. Pero no son ciertas. Me siento mejor que ayer y espero que siga mejor mañana. La operación salió bien y estoy recuperándome en casa. La evolución es buena…

- Es que tiene 87 años y una fortaleza increíble.

- Gracias, yo sé que me tiene mucho cariño y que se alegra de mi mejoría. Le he pedido a la Santina de Covadonga que la recuperación vaya bien, y me ha escuchado. Nunca hay que perder la fe… y es la Virgen quien me ayuda a salir adelante.

Padre Ángel Gtres

- ¿Qué le recomiendan ahora los médicos?

- Que me tome la vida con mucha calma, que no haga grandes esfuerzos y que esté tranquilo, que ni se me ocurra coger peso. Mas o menos, que viva como un señorito, ja, ja, ja.

- ¿Y le han pedido que no viaje de momento?

- No, eso no. El problema de las hernias es más relacionado con el peso. Pero le repito que la recuperación va bien y estoy muy animado. Adelante siempre. Me quedan veinte años de vida, de dedicarme a los más necesitados, esa es la meta. Optimismo por encima de todo.