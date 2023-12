Paloma Lago “Estoy feliz porque mi hijo se casa”

Paloma Lago, ex cuñada de Ana Obregón, está feliz ante la próxima boda de su hijo Javier, fruto de su matrimonio con Javier García Obregón, hermano de Ana, que se casará con su novia el próximo año. Hablamos con ella durante la celebración del SICAB, la famosa feria del caballo, en Sevilla.

Paloma Lago Gtres

“Javier y su pareja llevan siete años juntos y celebrarán su boda en el mes de mayo. Ya estamos volcados en los preparativos para que no se escape ningún detalle. Me siento muy feliz porque mi hijo se casa, es un acontecimiento familiar muy importante.”

Pero antes tendrá lugar el bautizo de Anita, la nieta de tu ex cuñada Ana Obregón.

Si, y todo lo bueno que concierne a Ana es una enorme satisfacción para mí. En sus momentos más felices siempre estoy ahí para felicitarla. Y más ahora que van a bautizar a su pequeñita. Mi hijo me tiene informada de todo, de que la niña es muy bonita y alegre y de lo feliz que se siente Ana.

¿Se imagina convertida en abuela?

Todavía no me lo he planteado. Somos una familia muy tradicional y antes se celebrará la boda. Pero sé que mi hijo y su novia quieren ser padres y los nietos vendrán cuando tengan que venir.

Su vida actual es muy tranquila en Galicia…

Soy responsable de Protocolo de la Federación Hípica de Galicia, monto mucho a caballo, trabajo en un programa de tarde en la televisión gallega, hablando de moda y temas de actualidad, y hago una vida muy tranquila. El mundo del caballo es mi pasión y no echo de menos asistir a fiestas como antaño.