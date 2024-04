Paola Olmedo, contra las cuerdas: "No elige al azar, es más por interés que por amor"

José María Almoguera y Paola Olmedo continúan acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. El clan Campos atraviesa por uno de los momentos más complicados de su vida y ha cerrado filas contra el hijo de Carmen Borrego y su exmujer tras su incendiaria entrevista en "Semana". Poco a poco, se van desvelando nuevos detalles de los protagonistas de esta historia, hasta ahora algo desconocidos por toda la opinión pública y, en esta última ocasión, un excompañero de Paola Olmedo ha rajado lo más grande de la joven, con la que cortó su relación de la peor manera posible.

Ha sido el programa "TardeAR" el encargado de desvelar los comprometidos audios sobre la exnuera de Carmen Borrego que no la dejan en muy buen lugar. En estas grabaciones, un excompañero carga duramente contra ella, tachándola de ser una persona interesada y racista. Según esta persona, Paola Olmedo se ha acercado a José María por interés: "Es un chico que viene de una familia bastante acomodada, le ayudó a montar sus cosas... Creo que Paola no elige, o no elige al azar o creo que es más por interés que por amor con quien está ahora mismo, que es el hijo de Carmen Borrego (...) Frecuentaba sitios donde iba gente de alto poder adquisitivo, nunca da puntadas sin hilo... Le gustaba poco trabajar y mucho disfrutar del dinero de otros".

Jose María Almoguera y Paola Olmedo en una imagen de archivo GTRES

Además, según este excompañero, la exmujer de José María Almoguera "es bastante racista". "Ella no quería ser relacionada con gente de fuera (...) Si no era alguien de muy de su entorno o por necesidad, ella nunca decía que era de fuera", ha declarado sobre el asunto.

Tras ver estos audios la luz, Paola Olmedo ha reaparecido públicamente en las inmediaciones de su hogar. Muy seria, ha huido de la prensa que la esperaba en la puerta de su vivienda y no ha querido dar ninguna declaración sobre el asunto. Mientras la exmujer de José María Almoguera guarda silencio, Carmen Borrego va a conceder esta noche una de sus entrevistas más incendiarias en "¡De viernes!", con Terelu, su hermana, como colaboradora del espacio de Mediaset. ¿Contraatacará el exmatrimonio la próxima semana con una nueva exclusiva?