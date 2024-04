El hijo de Carmen Borrego estalla y deja clara la posición de su padre en la guerra familiar

"Siempre hay una Campos peor que tú". Con estas palabras ironizaba hace años Jorge Javier Vázquez sobre la siempre complicada situación de la mediática familia, ya sea en el terreno personal, económico o laboral. El caso es que siempre hay un conflicto que quita el sueño a las rubias más famosas de la televisión, y en este caso es Carmen Borrego la que se encuentra en el centro del huracán.

Tras regresar de "Supervivientes" se encontró con que su hijo, José María Almoguera, y su exmujer, Paola Olmedo, habían protagonizado una polémica entrevista en la que no la dejaban muy bien parada. "Si mi abuela no hubiera muerto, no hubiera vuelto a hablar con mi madre" o "Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo" son solo algunas de las duras declaraciones que podían leerse en el reportaje de "Semana", palabras que hirieron profundamente a la aludida y que abrieron un cisma todavía más grande entre ella y su hijo.

Ante este ambiente de tensión, algunos han señalado a Francisco Almoguera, exmarido de Carmen Borrego y padre de sus dos hijos, como culpable del distanciamiento entre la tertuliana y su primogénito. Unas elucubraciones de las que José María no quiere ni oír hablar, teniendo en cuenta la respuesta que ha lanzado a los reporteros que le han preguntado al respecto: "Mi padre es una persona anónima así que por favor dejar de nombrarlo".

José María Almoguera rompe su silencio y estalla tras la contundente respuesta de su madre Europa Press

El nieto mayor de María Teresa Campos confirma así que su padre no tiene nada que ver en este conflicto que vuelve a poner a la familia Campos en el punto de mira e, inevitablemente, pone sobre la mesa fantasmas del pasado que ya se creían olvidados.

Cabe recordar que hace tiempo incluso se aseguró en algunos programas de televisión que Carmen Borrego perdió la custodia de sus dos hijos, un episodio oscuro sobre el que nunca se han publicado más detalles, pero que puede ser el germen de la complicada situación que se vive hoy.

Para colmo, los dos trabajan juntos en "Vamos a ver", ella como colaboradora y él en el departamento de Producción. Podrían coincidir por los pasillos de Telecinco en cualquier momento, un encuentro de lo más tenso que no haría más que echar más leña al fuego.

José María Almoguera parece encontrarse solo ante su familia más mediática, puesto que su tía, Terelu Campos, y su prima Alejandra Rubio han cerrado filas en torno a Carmen Borrego. "Qué decepción", dijo Terelu a su sobrino cuando vio la portada en la que cargaba contra su madre. Como ella misma apuntó más tarde, "lo peor está por llegar"...